انفجار مجدد خط لوله گاز مصر به اسرائیل/ تاکید بر برکناری عصام شرف

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مصر از ابتدای آغاز قیام خود علیه رژیم مبارک خواسته های معینی داشتند که در جهت آن حرکت خود را آغاز کردند.

برخلاف ایده مطرح شده در زمینه اینکه خواسته های معیشتی مردم مصر و تونس بر دیگر مطالبات آنها در آغاز قیام غلبه داشت، اکثر تحلیلگران معتقد بودند این ملتها خواسته ای جز بازیابی کرامت از دست رفته خود در دهه های گذشته بدست رژیمهای فاسد و وابسته ندارند.

بر این اساس، اصلی ترین خواسته های مردم مصر در حین انقلاب و دوران پس از پیروزی انقلاب آنها که به سرنگونی رژیم مبارک منجر شد در چند مسئله خلاصه می شد. پایان روابط یک طرفه با غرب و رژیم صهیونیستی و باج دادن به قدرتهای غربی که سالها کرامت این مردم را پایمال کرده بود.

بر این اساس بود که در روزهای تظاهرات مردم مصر خواسته لغو معاهده کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی مطرح شد، معاهده ای که بر خلاف خواست انقلابی ملت مصر است. از سوی دیگر مردم خواستار توقف صادرات گاز با قیمتهای بسیار پایین به اسرائیل بودند که گفته می شود تنها یک شئوم قیمت جهانی است.

بر این اساس، در ماههای اخیر روی کارآمدن دولت "عصام شرف" همچنان تظاهرات مردمی در نقاط مختلف این کشور به ویژه میدان التحریر ادامه دارد و از طرفی در همین روزها خط لوله انتقال گاز به اسرائیل برای چهار بار پیاپی منفجر شده است. امری که به اعتقاد کارشناسان صادرات گاز به اسرائیل را با چالش جدی مواجه کرده است

این اقدامات جوانان انقلابی ملت مصر بیانگر نارضایتی آنان از عملکرد دولت موقت است که مخالفت خود را با منفجر کردن خط لوله انتقال گاز به رژیم اسرائیل نشان می دهند.

در آخرین مورد از این حملات نیمه شب گذشته رخ داد افراد ناشناس خط لوله انتقال گاز به اسرائیل در منطقه العریش را منفجر کردند. این برای چهارمین بار از ماه فوریه گذشته است که این خط لوله منفجر شده و انتقال گاز به اسرائیل را با مشکل مواجه می کند.

به گزارش الجزیره، پس از این انفجار شعله های آتش به ارتفاع بیش از 10 متر به آسمان زبانه کشیده است. در نهایت این آتش سوزی با فعالیت نیروهای امدادی منطقه العریش و استانداری سینا مهار شد. اما انتقال گاز به اسرائیل همچنان با مشکل جدی مواجه است.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی 40 درصد از احتیاجات گاز طبیعی خود را به موجب توافقنامه صلح سال 1979 به از مصر تامین می کند. این در حالی است که اخیرا یکی از مقامات مصری اخیرا از احتمال مجازات مالی شرکت گاز مصر به علت انفجار خط لوله انتقال گاز به اسرائیل خبر داده بود. وی با اشاره به قطع گاز صادراتی به اسرائیل از احتمال محکوم شدن مصر از سوی مجامع بین المللی به پرداخت 8 میلیارد دلار غرامت خبر داده بود.

از سوی دیگر، تجمع مردم مصر به ویژه جوانان انقلابی که از روز جمعه گذشته در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرها آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و آنان بر لزوم تحقق مطالبات خود تاکید دارند.

خبرنگار العربیه که به میان مردم مصر در میدان التحریر رفته بود در گزارشی اعلام کرد: جوانان مصری تاکید دارند که تا رسیدن به مطالبات خود در میدان التحریر (همان گونه که در زمان انقلاب رخ داد) ادامه می دهند. آنان با اشاره به لزوم پیگیری اهداف انقلاب دولت عصام شرف را در تحقق این اهداف ناتوان دانسته و خواستار برکناری وی هستند.

مهمترین خواسته تجمع کنندگان مصری تحقق دیگر اهداف انقلاب، برگزاری محاکمه های علنی برای افرادی که در کشتار انقلابیون نقش داشته اند و پاکسازی وزارت کشور و دیگر دستگاههای دولتی از فساد و افراد وابسته به رژیم مبارک است.