كروبي: اصلاح‌ طلبان نبايد نگران رقابتي شدن انتخابات باشند // دغدغه‌ مسئولان بايد به خطر افتادن جمهوريت نظام باشد // بايد بررسي كنيم چرا احزاب در ايران ريشه‌ دار نيستند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، كروبي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران متكي به آراي مردم است به تاكيدات امام راحل اشاره كرد و گفت: ايشان تاكيد بسياري بر برگزاري انتخابات و انتخاب مسئولان از طريق راي مردم داشتند و با توجه به محبوبيت و نفوذي كه در ميان مردم داشتند، مردم با دعوت وي به صورت پرنشاط در پاي صندوق‌ هاي راي حاضر مي شدند و امام در طول ده سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ده انتخابات سراسري و پرشور برگزار كردند.



وي با تاكيد براينكه درحال حاضر اصلاح‌ طلبان بخشي از قدرت را از دست داده ‌اند و شايد در آينده نيز آن بخش از قدرت را كه اكنون در اختيار دارند نيز از دست دهند گفت: آنها بايد اكنون در گذشته‌ خود بازنگري و براي آينده برنامه ‌ريزي كنند، احزاب به طور كلي نبايد با يك شكست و يا پيروزي دچار غرور و يا ضعف شوند.

كروبي متذكر شد كه انتخابات رياست جمهوري سرنوشت ‌ساز است و اصلاح‌ طلبان بايد زمينه دلگرم شدن مردم را فراهم كنند، البته آنها نبايد فكر كنند كه همه چيز با يك انتخابات تمام مي‌ شود، بلكه آنها بايد به نحوي برنامه ‌ريزي كنند كه اصلاحات در آينده دوام داشته باشد، در هر انتخاباتي كه مردم حضور پررنگي داشته ‌اند اصلاح‌ طلبان پيروز شده‌ اند و هر جا كه مردم نيامده ‌اند اصلاح‌ طلبان نتوانسته‌ اند كه پيروز شوند.



وي با تاكيد بر ايجاد فضا براي رقابتي گسترده در انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: اصلاح‌ طلبان نبايد نگراني از رقابتي شدن انتخابات داشته باشند و رقابت و حضور مردم در صحنه‌ انتخابات امري مهم است، ضمن اينكه بايد انسجام احزاب حفظ شود و احزاب هر چه نيرومندتر باشند نخبگان بيشتري را جذب مي‌ كنند، البته احزاب نبايد انتظار داشته باشند به محض اينكه حزبشان تشكيل شد بتوانند در عرصه‌ قدرت حضور پيدا كنند و قسمتي از قدرت را در اختيار بگيرند.



دبيركل مجمع روحانيون مبارز با اشاره به اينكه در جامعه ما اسلام در معرض خطر نيست و اين دين در خون و ريشه‌ مردم ما نفوذ بسيار دارد گفت: آنچه كه اكنون در معرض تهديد است جمهوريت نظام است و عدم حضور مردم پاي صندوق‌ هاي راي باعث مي‌ شود كه جمهوريت نظام جمهوري اسلامي مورد خطر قرار گيرد و ما بايد حكومت اسلامي را به مردم معرفي كنيم كه مورد قبول آنان باشد و مردم احساس كنند كه جمهوري اسلامي ايران مدافع حقوق شهروندي و سياسي آنهاست.



كروبي با اشاره به اينكه اصول قانون اساسي به نحوي تنظيم شده كه مسئولان بسياري از نهادها بصورت مستقيم و غير مستقيم با راي مردم انتخاب مي شوند تاكيد كرد: اساس انقلاب اسلامي و اركان و نهادهاي آن متكي بر آراي مردم است و شرط حضور مردم پاي صندوق‌ هاي راي برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و رقابتي است و احزاب نيز نقش بسيار مهمي در تشويق مردم جهت مشاركت در انتخابات دارند.



كروبي تاكيد كرد: در حال حاضر بايد دغدغه‌ مسئولان به خطر افتادن جمهوريت نظام باشد و راه مقابله با اين خطر، حضور جدي مردم پاي صندوق‌ هاي راي است و مطمئنا نخبگان جامعه كه احزاب نيز شامل آنها مي ‌شوند، بيشترين نقش را در تشويق مردم جهت مشاركت در انتخابات دارند.



دبيركل مجمع روحانيون مبارز در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه احزاب هنوز به بلوغ كافي نرسيده ‌اند و آفت‌ هايي وجود دارد كه مانع ادامه‌ راه آنها مي ‌شود گفت: احزاب نتوانسته ‌اند ارتباط و نفوذ در بين مردم داشته باشند و بايد ضعف خود را در اين زمينه برطرف كنند و به نظر من بايد بررسي كنيم كه چرا احزاب در ايران ريشه‌ دار نيستند، بعنوان مثال حزب جمهوري كه متلاشي شد، اين حزب متشكل از افراد با نفوذ و رده اول انقلاب بود ولي نتوانست دوام بياورد و عمر كوتاهي داشت و اين بدليل گوناگوني جناح ها بود.



وي ادامه داد كه امام اعتقاد داشتند كه احزاب بايد از بين مردم بجوشد و به وجود آيند و براي آنها نيز كار كنند، احزابي كه از قدرت به وجود آيند چون خود را بي ‌نياز به مردم مي ‌دانند، ارتباط مناسبي با آنها برقرار نكرده و در نتيجه داراي پايگاه مردمي نيستند و اكثر آنها نيز عمر كوتاهي مي ‌كنند.



كروبي تصريح كرد: همانطور كه گفتم در اول انقلاب شاهد شكل‌ گيري حزب جمهوري بوديم كه اين حزب بعد از مدتي فعاليت متلاشي شد ولي در عين حال حزب موتلفه در قالب هيات‌ هاي موتلفه قبل از انقلاب به وجود آمد و به علت اينكه تمام اعضاي آن داراي يك گرايش و ريشه بودند توانستند به صورت منسجم به فعاليت خود ادامه دهند و اكنون نيز در قالب حزب فعاليت مي ‌كنند ولي شايد بتوان گفت، يكي از دلايلي كه حزب جمهوري نتوانست ادامه كار دهد عدم سنخيت اعضاي آن بود، اكنون مجمع روحانيون مبارز به عنوان يك حزب اصلاح‌ طلب به صورت منسجم فعاليت مي ‌كند كه اميدواريم در آينده منسجم‌ تر به كار خود ادامه دهد.

گفتني است سومين كنگره حزب مردم‌ سالاري با حضور برخي از فعالان سياسي از جمله مهدي كروبي، موسوي تبريزي و راه ‌چمني و همچنين تعدادي از اساتيد دانشگاه در تالار ابن‌خلدون دانشكده‌ علوم دانشگاه تهران برگزار شد.