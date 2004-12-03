به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مهندس حسين نصيري در نشست نمايندگان و مديران روابط عمومي هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اين مطلب افزود : اين مناطق هم اكنون طبق بند " د" تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اداره مي شوند.
دبير شواريعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي اظهار كرد : سومين نمايشگاه صنعتي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فرصتي براي ارائه آخرين دست آوردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در زمينه هاي مختلف است .
اين نمايشگاه از 17 تا 21 بهمن ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
با تصويب لايحه قانون مناطق ويژه اقتصادي :
فعاليت هاي مناطق ويژه اقتصادي سامان يافته تر مي شود
مشاور رييس جمهوري گفت : هم اكنون لايحه قانون مناطق ويژه اقتصادي مراحل نهايي بررسي براي ارائه در صحن علني مجلس را مي گذراند كه با تصويب آن فعاليت هاي مناطق ويژه اقتصادي سامان يافته تر مي شود.
کد مطلب 135746
نظر شما