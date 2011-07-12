هشدار مرکل به رم/ ایتالیا ریاضت اقتصادی در پیش بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، مرکل روز دوشنبه در پاسخ به نگرانی های فزاینده سرمایه گذاران در باره ایتالیا از این کشور خواست تا با تصویب کسر بودجه برنامه ریزی شده خود اعتمادهای از دست رفته را جبران کند.

مرکل گفت: آلمان و تمام شرکای یورو با قاطعیت و ثبات قدم مصمم به دفاع از ثبات یورو هستند.

صدر اعظم آلمان که به همراه "یوحنا سیگورداردوتیر"نخست وزیر ایسلند در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین صحبت می کرد گفت: ایتالیا می تواند کشور بعدی باشد که به بحران مالی گرفتار می شود، لذا باید با تن دادن به ریاضت اقتصادی نشان دهد به اصلاحاتی که برای اعتمادسازی در منطقه یورو نیاز است متعهد می باشد.

وی گفت: من اطمینان کامل دارم که دولت ایتالیا دقیقاً این نوع از بودجه را تصوب خواهد کرد و من این موضوع را دیروز با نخست وزیر آن کشور در میان گذاشتم.

مرکل همچنین گفت که آلمان به همراه دیگر رهبران منطقه یورو عقیده دارند که یونان نیازمند آن است تا دومین بسته کمک های مالی به یونان بسرعت تصویب شود و آلمان تمامی تلاش خود را برای دفاع از یورو به عمل خواهد آورد.