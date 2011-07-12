برنامه های اجرا شده در هفته مقاومت و پایداری ایلام بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور پر رنگ مردم در مراسم گرامیداشت سالروز آزاد سازی مهران، معرفی ظرفیتهای اقتصادی ، فرهنگی و هنری در قالب نمایشگاهی در شهر مهران و استقبال خوب مردم از محصولات ارائه شده از نقاط قوت برنامه های هفته پایداری و مقاومت اعلام شد.

استاندار ایلام در این نشست بازخوانی نقش ایلام در دفاع مقدس، تقویت روحیه خود باوری در جامعه و پرداختن به توسعه اقتصادی و ظرفیتهای سرمایه گذاری استان را اولویت های اصلی برنامه های هفته مقاومت و پایداری دانست که در حد مناسبی محقق شده است.

مجتبی اعلایی در جلسه ستاد هفته پایداری استان، ضمن برشمردن و بازخوانی اهداف این رویداد مهم فرهنگی در سطح منطقه و ملی گفت: نقش ممتاز و کم نظیر مردم ایلام در حوزه های پایداری و مقاومت در دوران دفاع مقدس به گواه کارشناسان خبره حوزه سیاست خارجی، قابل طرح در مجامع بین المللی است .

رحمانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری و عسگری معاون برنامه ریزی استانداری در این جلسه ایجاد دبیر خانه دائمی مقاومت و پایداری و مستند سازی فعالیت های انجام گرفته را ضروری دانست.