گوگل دانشگاه راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز علمی تحقیقاتی از ماه اکتبر 2011 و با همکاری سه دانشگاه دیگر آلمانی راه اندازی خواهد شد. به گفته اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل در این انجمن علمی سیر تکامل اینترنت و تاثیر آن بر روی جوامع، علوم، سیاست و اقتصاد مورد مطالعه و تحقیق قرار خواهد گرفت.

اشمیت می گوید: حضور گوگل در چنین نهاد علمی پر اهمیتی بسیار عالی است، ما شاهد ظهور دورانی جدید هستیم، دوران اینترنت و این انجمن علمی می تواند در توضیح تغییراتی که با توسعه این فناوری قابل توجه در ارتباط است بسیار تاثیر گذار باشد.

گوگل طی سه سال اول سالانه 6.41 میلیون دلار سرمایه را صرف پیشرفت مطالعات این مرکز خواهد کرد و پس از آن به دنبال پشتیبانان مالی دیگر خواهد بود. به گفته اشمیت این مرکز قرار است به صورت کامل مستقل از گوگل باشد و این از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، دانشگاه هنر برلین، مرکز مطالعات علوم اجتماعی برلین و موسسه هانس برودو هامبورگ نیز در این پروژه مشارکت دارند. به گفته "یان هندریک" رئیس دانشگاه هامبولد، اینترنت دستاوردی بزرگ است که تاثیرات غیر قابل تصوری را بر روی جهان داشته است، برپا کردن مرکز مطالعاتی برای اینترنت و اشتراک آن با جامعه می تواند زمینه ساز مطالعات قانونی، سیاسی، جامعه شناسی، فرهنگی و روانشناسانه با دورنمایی از تاثیر مستقلانه اینترنت شود.