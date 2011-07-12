به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد شامگاه دوشنبه در دیدار احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به نقش مثبت و تاثیرگذار دو کشور در تحولات منطقه‌ گفت: دشمنان از نزدیکی روابط بین ایران و ترکیه ناراحت و نگران هستند، چرا که آن را برخلاف منافع خود و به نفع ملت‌های منطقه ارزیابی می‌کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه دشمنان از پیشرفت‌های صورت گرفته در کشورهای منطقه به خصوص ایران و ترکیه خوشحال نیستند، گفت: کشورهای منطقه باید مراقب باشند تا در نقشه آمریکا بازی نکنند، آنها به دنبال آن هستند تا با فریبکاری و به راه انداختن دعوای شیعه و سنی، ‌علوی و غیرعلوی، ترک و کرد به هدف اصلی خود یعنی نجات رژیم صهیونیستی و بهبود اوضاع اقتصادی خود دست پیدا کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه گفت: امروز ملت‌های منطقه باید از حقوق برابر، حق رای، امنیت و عزت برخوردار باشند و دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند آزادی و عدالت را از مردم خود سلب کند و در برابر مطالبات آنها پاسخگو نباشد.

رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است امروز تمامی دولت‌های منطقه می‌توانند با ایجاد اصلاحات و برآورده کردن خواسته‌های مردم، کشورشان را اداره کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بزرگترین خطر برای کشورهای منطقه است، خاطر نشان کرد: باید تلاش شود تا همه اقدامات در راستای محدود کردن این رژیم جعلی صورت بگیرد و هرگونه اقدامی در راستای اهداف این رژیم به معنای خودکشی است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه کشورهای منطقه باید در مقابل طراحی‌های بیگانگان هوشیار باشند و اجازه ندهند که آنان در امور داخلی کشورشان دخالت کنند، گفت: اگر پای بیگانگان به امور داخلی کشورهای منطقه باز شود مطمئناً همه کشورهای منطقه ضرر خواهند کرد، زیرا در این صورت بیگانگان با ورود به مسایل داخلی یک کشور به طور غیر رسمی در امور سایر کشورها نیز دخالت خواهند کرد.

احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن روابط بین تهران –آنکارا به شرایط امروز منطقه اشاره کرد و گفت: امروز جهان اسلام در حال عبور از بحران خاصی می باشد و در این شرایط ایران و ترکیه از مسئولیت سنگینی برخوردار هستند.

وی با اشاره به نقش و تاثیر گذاری جمهور اسلامی ایران درمنطقه ، اظهار داشت: امروز برای حل مشکلات منطقه خاورمیانه باید از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌کننده است، استفاده شود.

وزیرامور خارجه ترکیه همچنین با تاکید بر اهمیت گسترش روابط ایران و ترکیه برای مقابله با بحران‌های موجود در منطقه،اظهار داشت: همکاری تهران – آنکارا می‌تواند مشکلات موجود در منطقه را حل و فصل کند و در برقراری امنیت پایدار در منطقه مؤثر باشد، لذا افزایش روابط دو کشور علاوه بر اینکه به نفع دو کشور می‌باشد به نفع تمامی ملت‌های منطقه خاورمیانه نیز خواهد بود.