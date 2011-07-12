چاوز ورزشکار شد/ استفاده از تویتر و فلسفه برای درمان سرطان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هوگو چاوز" این روزها برای درمان بیماری خود به خواندن آثار "فردریک نیچه" فیلسوف آلمانی رو آورده و در پیامی که دیروز دوشنبه روی صفحه تویتر خود قرار داده اینطور می گوید : من در مقابل بلندترین قله و طولانی ترین مسیر زندگی خود هستم. این جمله چاوز برگرفته از کتاب "چنین گفت زرتشت" نیچه است .

جدیدترین تصویر منتشر شده از هوگو چاوز

علاوه بر آن چاوز برنامه ورزش روزانه را نیز برای درمان سرطان در پیش گرفته و امیدوار است که با استفاده از این امکانات به روزهای سابق خود بازگردد.

هوگو چاوز روز دوشنبه (13 تیر) پس از سپری کردن سه هفته بیماری در کوبا وارد فرودگاه "مایکتیا" در حومه کاراکاس، پایتخت ونزوئلا شد و مورد استقبال وزرای دولت قرار گرفت.

رئیس جمهور ونزوئلا در بدو ورودش در فرودگاه گفت: "من خوبم و خوشحال هستم. فرود عالی بود." چاوز گفت که "روزهای بسیار دشواری" را در کوبا گذرانده، اما روند بهبودی‌ اش خوب پیش می ‌رود."