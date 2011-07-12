برای هنرمندان قدیمی گلریزان بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صحبتهای صوفی در ادامه مراسم بخشی از برگزیدگان دومین هماندیشی طنز رادیویی به این ترتیب معرفی شدند. محمدباقر کشفی مدیرکل مرکز فارس، علی اکبر رزمجو مدیرکل مرکز زنجان، علی سیفی مدیر شبکه رادیویی البرز، رضا رحیمی مدیر کل مرکز سیستان و بلوچستان، نورالدین جعفره مدیرکل مرکز خراسان جنوبی، مسلم رحیمی مدیر کل مرکز کهکیلویه و بویراحمد، شریفی فر مدیرکل مرکز سمنان و محسن شریفزاده مدیر شبکه جهانی صدای آشنا.
بعد از معرفی برگزیدگان کلیپی از مرتضی احمدی نمایش داده شد. عزتالله انتظامی در ادامه مراسم گفت: برگزاری دومین هماندیشی طنز رادیویی جشن فوقالعادهای است. برگزاری چنین مراسمهایی برای هنرمندان خوب است. این مراسم و کارهایی که برای هنرمندان انجام میشود بسیار عالی است. مانند مراسم چهرههای ماندگار که تلویزیون بانی آن است.
وی در ادامه افزود: برگزاری این مراسمها فقط یک اشکال دارد و آن این است که چهره ماندگار پس از معرفی رها میشود و در خانه میماند. بیایید تا در چنین محافلی از چهرههای ماندگار یادی کنیم تا به آنها کمکی شود. چهرههای ماندگار، ماندگار بودن را خودشان کسب کردند.
انتظامی خاطرنشان ساخت: فیلم نمایش داده شده از مرتضی احمدی در این مراسم بسیار عالی بود. البته برگزاری چنین مراسمهایی برای قدردانی از 60 سال زحمت هنرمندی همچون احمدی خوب است، اما کافی نیست فقط کافی است. چه میشود شرکتهای بزرگی مثل ایران خودرو، سایپا و ... که در کشور ما وجود دارند، به این گونه افراد که خودشان هم از هنرشان استفاده میکنند هدیه بهتری تهیه کنند؟
وی گفت: قدیمها به انجام این نوع کارها گلریزان میگفتند و برای ورزشکارانی که دیگر پیر میشدند از این طریق کمکی جمع میکردند تا بتوانند ادامه زندگی بدهد و مشکل امرار معاش نداشته باشد. با شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود دارد باید از تجار بزرگ برای هنرمندان گرفت.
بعد از صحبتهای انتظامی، از محمدعلی کشاورز، محمدحسین صوفی، کامران کاظمزاده، علی معلم دامغانی، معاون شرکت همراه اول و نماینده شرکت ایران گلاب دعوت شد تا برای اهدای لوح تقدیر مرتضی احمدی به روی سن بیایند.
مرتضی احمدی پس از دریافت هدایای خود گفت: میخواهم حرفی که همیشه در قلبم بوده و درباره عزتالله انتظامی است، بگویم. این حرف مدتهاست در دلم مانده است. یک روز جوانی پیشم آمد و از من پرسید چرا هر وقت عزت الله انتظامی را میبینی، میایستی و زیر لب چیزی میگویی. من هم گفتم ما سلام و احوال پرسی میکنیم.
وی ادامه داد: من برای پیشکسوت خود احترام بسیاری قائلم و 87 سال از سنم می گذرد. که 68 سال آن در خدمت رادیو بودم. کسی از من قدیمیتر نیست. راستش با رادیو قهر بودم یک روز آقای صوفی زنگ زد و مرا به رادیو دعوت کرد. او با من صحبت کرد و بعد آقای ملکوتی با لحن شیوای خود با من صحبت و مرا متقاعد کرد. وقتی به خودم آمدم دیدم پشت میکروفن رادیو هستم و تجربه سالهای سالم را در اختیار رادیو فرهنگ قرار دادم و چند برنامه نیم ساعته تهیه شد.
احمدی در پایان خاطرنشان ساخت: من هرچه هستم و هرچه دارم از مردم است.
