حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: کمیته داوران برای آماده سازی هرچه بهتر داوران قصد دارد پیش از آغاز یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اردویی آماده سازی را برپا کند. پیش از این داوران قبل از آغاز مسابقات لیگ در کلاس‌های توجیهی حداکثر سه روز شرکت می کردند اما این بار قرار است در اردویی شش روزه حضور یافته و تمام نکاتی را که مربوط به کارش می شود را آموزش ببینند.

وی در ادامه با تاکید براینکه داوران در این اردوی شش روزه بصورت تخصصی آموزش خواهند دید، افزود: علاوه بر تدریس و آموزش داوری برای اولین بار از مربی بدنسازی دعوت کرده‌ایم تا در این اردو بصورت تئوری و عملی با داوران کار کند و تکنیک‌های بدنسازی را به آنها بیاموزد. علاوه بر این یک متخصص تغذیه در کلاسی دو ساعته به داوران آموزش خواهد داد و روش تغذیه سالم را به آنها خواهد آموخت.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه آموزش و تست روانشناسی از داوران را از دیگر برنامه‌های اردوی شش روزه داوران عنوان کرد و گفت: در این اردو بنده به عنوان مدرس داوری در خدمت داوران خواهم بود و احتمال دارد از وجود آقای اسماعیل صفیری نیز برای تدریس استفاده کنیم.

عسگری در ادامه از حضور 75 داور و کمک داور در اردوی کردان کرج خبر داد که هفته آینده برگزار می شود و گفت: در این اردوگاه که تیم‌های فوتبال در آن تمرینات و اردوهای پیش فصل خود را برگزار می کنند، تمامی امکانات اعم از هتل، زمین فوتبال، سالن آمفی تئاتر، استخر، سونا و تجهیزات ورزشی وجود دارد و طی شش روزی که در آنجا اقامت خواهیم داشت، داوران هیچ کمبودی را احساس نخواهند کرد. به این خاطر هیچکدام از داوران، حتی داوران تهرانی حق خروج از اردو را ندارند و تمام وقت باید در کنار هم باشند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا داور جدیدی برای قضاوت در یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور انتخاب خواهد شد؟"، گفت: داوران همان‌هایی هستند که در دهمین دوره لیگ قضاوت می کردند. ما در هفته‌های پایانی لیگ گذشته از چهار داور جدید استفاده کردیم که امسال نیز آنها در این رده قضاوت خواهند کرد.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در این خصوص افزود: داوری اینطور نیست که یکسری داور را پنج ماه آموزش بدهید و بعد از آن بیایند و در سطح اول فوتبال کشور قضاوت کنند. یک داور برای قضاوت در لیگ برتر حداقل چهار سال باید در لیگ دسته اول سابقه قضاوت داشته باشد و اگر در این رده نه خوب، خیلی خوب و عالی قضاوت کند برای داوری در لیگ برترانتخاب می شود. ملاک ما برای ارتقای رده یک داور قضاوت خیلی خوب است، چرا که اگر یک داور خوب قضاوت کند، فقط شرط قضاوت در رده‌ای که هست را برآورده کرده است.

عسگری در خصوص انتخاب اسپانسر برای داوران در فصل پیش رو گفت: اسپانسر داوران دو سال پیش برای سه فصل انتخاب شده و با این حامی مالی قراردادی سه ساله به امضا رسیده است. یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور آخرین سالی است که با این حامی مالی قرارداد داریم و پس از آن می توانیم یک اسپانسر تازه انتخاب کنیم.

وی از برگزاری اردو و کلاس‌های توجیهی داوران در وقفه‌هایی که حین برگزاری مسابقات لیگ وجود دارد، خبر داد و گفت: در حال حاضر دقیقا مشخص نیست مسابقات لیگ برتر چه زمانی و برای چه مدتی تعطیل خواهد شد اما بطور حتم در نیم فصل مسابقات لیگ طی یک کلاس یا اردوی چند روزه به بررسی عملکرد داوران خواهیم پرداخت و به آنها نکات جدید را آموزش می دهیم. ما هر زمان که فرصت ایجاد شود به داوران آموزش خواهیم داد.

"به عنوان نایب رئیس کمیته داوران در آستانه آغاز مسابقات لیگ برتر چه قول و وعده ای به اهالی فوتبال می دهید؟"، عسگری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: نمی توانیم قول بدهیم که هیچ اشتباهی رخ نخواهد داد اما می توانم این ادعا را داشته باشیم و حتی قول دهیم که داوران تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که اشتباهات به حداقل برسد و از چارچوب استانداردی که در سطح اول فوتبال جهان وجود دارد، خارج نشوند.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال یادآور شد: در فصلی که گذشت داوران اشتباهاتی داشتند اما اشتباهات آنها خارج از استاندارد و محرز نبود و تاثیری بر نتایج مسابقات نداشت، حالا من این حرف را زدم و برخی که دنبال شیطنت هستند، عنوان خواهند کرد که عسگری از داوران بی جهت حمایت می کند! باور کنید بحث حمایت نیست. ما سال گذشته حدود 130 مسابقه در لیگ برتر داشتیم که در این تعداد مسابقه شاید تنها در پنج یا شش مسابقه اشتباهات داوری در تعیین نتیجه بازی تاثیر داشت، این حتی پایین تر از حد استاندارد جهانی است که هفت تا هشت دیدار برای یک فصل مسابقه است.

وی در ادامه تاکید کرد: سعی و تلاش ما در کمیته داوران براین است که اشتباهات را به حداقل برسانیم. در این زمینه من به عنوان یکی از مسئولان کمیته داوران می‌توانم قول بدهم که امکانات و ابراز قضاوت بهتر را برای داوران فراهم کنم اما اینکه داوری در زمین اشتباه بکند یا نکند آن دیگر دست ما نیست. ما امروز برای همین اردوی کردان روزی 50 میلیون تومان هزینه می کنیم که داوران بهتر از گذشته برای قضاوت در لیگ آماده شوند و انتظار داریم با اجرای این برنامه که در فوتبال ایران بی سابقه است، شاهد قضاوت‌های بهتری در لیگ آینده باشیم.

"داوران را به خوبی آموزش داده و آماده قضاوت می کنیم اما آنچه که در میدان می گذرد با آنهاست و از اختیار کمیته داوران خارج است"، عسگری با بیان این جمله افزود: اگر داوری خود را آماده نکند و مرتکب اشتباهات متعدد شود، کم کم از جرگه داوران لیگ برتری خارج می شود و یک رده تنزل پیدا می کند. در صورت تکرار این اشتباهات امکان دارد، تنزل داور ادامه داشته باشد.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بحث تنبیه و تشویق را از راهکارهای ویژه برای ارتقای داوری در فوتبال کشور خواند و گفت: در میان داوران هرکسی که خوب کار کند، قطعا تشویق می شود و هر داوری که قضاوت ضعیفی داشته باشد براساس آیین نامه با او برخورد خواهیم کرد. برای ما نام داور تعیین کننده نیست، زمانی که اشتباهی رخ دهد، با آن داور برخورد می کنیم، حالا می خواهد آن داور ترکی، مظفری‌زاده و ممبینی باشد یا یک داور جوان.

وی در خاتمه تصریح کرد: به همان اندازه که در تشویق داوران مصر هستیم در برخورد با داوران پراشتباه نیز جدی خواهیم بود. داور باید انگیزه داشته باشد و تلاش کند. یک داور نباید با این دیدگاه که پنج سال است داور بین المللی بوده، برود و بخوابد و زحمت نکشد و انتظار داشته باشد که همیشه در سطح اول فوتبال کشور قضاوت کند. داور نباید بگویید "من آنم که رستم بود پهلوان" و برود و بخوابد. داور باید زحمت بکشد تا همیشه در بالاترین سطح قضاوت کند.