بدمینتون بازان قم مدعی قهرمانی کشور هستند

علی پنجه‌باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آنچه که امروز بدمینتون قم از آن برخوردار است، حاصل تلاش و کوششی است که مجموعه هیئت در چند سال اخیر از طریق سرمایه‌گذاری بر روی رده‌های سنی پایه انجام داده است.

وی ادامه داد: هم در بخش آقایان و هم در قسمت بانوان وقت و سرمایه‌ بسیاری هزینه کرده‌ایم تا بتوانیم نسل جدید بدمینتون قم را از رده‌های سنی پایه شناسایی کرده و با پرورش آن‌ها، این رشته ورزشی را در مسیر پیشرفت قرار دهیم.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم اضافه کرد: این مهم در مسابقات بدمینتون دانش آموزان قهرمانی کشور به خوبی نمود پیدا کرد و به خوبی نشان دادیم که حاصل صبر و تحمل و توجه به استعدادهای رده‌های سنی پایه می‌تواند موجب سربلندی ورزش استان شود.



وی بیان کرد: در سه مقطع تحصیلی تیم‌های خود را امسال به پیکارهای بدمینتون قهرمانی دانش آموزان کشور اعزام کردیم که بعد از درخشش تیم‌ مقطع ابتدایی، اکنون تیم‌ مقطع متوسطه قم خود را آماده رقابت با حریفان می‌کند که از آمادگی لازم و شرایط خوب برای کسب عنوان قهرمانی برخوردار است.



پنجه باشی ابراز داشت: دانش آموزان بدمینتون باز تیم مقطع متوسطه قم از امروز کار خود را در پیکارهای بدمینتون دانش آموزان قهرمانی کشور در اردوگاه شهید چمران رامسر آغاز می‌کنند تا جدالی سخت با حریفان برای کسب عناوین بر‌تر داشته باشند.



وی یاد آور شد: در ترکیب تیم بدمینتون دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه قم پنج بدمینتون باز حضور دارند که این ترکیب را پدرام وفاجو، امین موسی‌نژاد، علی دولت‌خواه، محسن صادقیان و علیرضا یزدانی از نفرات آماده بدمینتون قم تشکیل می‌دهند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم در ادامه با اشاره به موفقیت تیم مقطع ابتدایی قم در این رقابت‌ها، افزود: در مقطع ابتدایی این دوره از رقابت‌های بدمینتون قهرمانی دانش آموزان پسر سراسر کشور بدمینتون بازان ۱۸ استان حضور داشتند.



وی در ادامه با اشاره نتایج به دست آمده در رقابت‌های مقطع تحصیلی ابتدایی، افزود: این رقابت‌ها با شرکت دانش آموزان پسر سراسر کشور در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر همچنان با برگزاری مسابقات مقاطع راهنمایی و دبیرستان ادامه دارد اما در مقطع ابتدایی با قهرمانی تیم قم به پایان رسید.



پنجه‌باشی عنوان داشت: در پایان پیکارهای مقطع ابتدایی بدمینتون دانش آموزان پسر سراسر کشور در رامسر، تیم دانش آموزان قم با کسب برتری برابر تمام رقبا موفق به کسب مقام قهرمانی شد و بعد از این تیم، استان‌های فارس و مرکزی عناوین دوم و سوم را کسب کردند.



وی تصریح کرد: اوج موفقیت بدمینتون بازان آینده دار قمی این بود که بعد از قهرمانی در بخش تیمی این دوره از مسابقات بدمینتون دانش آموزان پسر کشور، توانستند در بخش انفرادی نیز عناوین خوبی را در مصاف با سایر استان‌ها از آن خود کنند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم عنوان داشت: در بخش انفرادی این دوره از رقابت‌ها، مهدی انصاری از تیم بدمینتون دانش آموزان استان زنجان به مقام قهرمانی رسید ولی عنوان نایب قهرمانی را محمدباقر ترابی از بدمینتون دانش آموزان استان قم کسب کرد.



وی اضافه کرد: با پایان مسابقات بخش انفرادی رشته بدمینتون مقطع تحصیلی ابتدایی، بدمینتون بازان زنجان و قم عناوین اول و دوم را کسب کردند و محمد مهدی‌زاده و نعیم الدین موسوی‌نژاد هر دو از تیم اعزامی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان قم به مقام سوم مشترک دست یافتند تا موفقیت‌های تیم قم تکمیل شود.