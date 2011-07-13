نقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اردوی آخر تیم هندبال جوانان ایران هم تمام شد به همین خاطر بازیکنان را برای استراحت و خداحافظی با خانواده‌های‌شان دو روزی به مرخصی فرستادیم تا روز جمعه صبح راهی یونان شویم.

پنج نفر مجوز خروج نگرفتند و سه نفر مصدومند

وی افزود: در حالیکه می شد 28 بازیکن را به فدراسیون جهانی برای دریافت روادید معرفی کرد تا در نهایت دست ما برای انتخاب بازیکنان باز باشد تنها 22 نفر معرفی شدند که از این بین پنج نفر مجوز خروج از کشور نگرفتند و سه نفر مصدوم شدند تا در نهایت تیم ما با ترکیب 14 نفره قصد راهی شدن به مسابقات جهانی را داشته باشد.

با دو بازیکن کمتر راهی یونان می‌شویم

سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان خاطر نشان کرد: طبق قانون ما می توانستیم با حداقل 16 نفر در مسابقات جهانی شرکت کنیم اما دو نفر هم کمتر از فهرست حداقلی در اختیار داریم که از بین این نفرات هم خیلی‌ها بازیکنانی نیستند که مدنظر ما بودند. متاسفانه بهترین نفرات من به دلیل مصدومیت و مشکل خروج از کشور نمی توانند تیم را همراهی کنند و در این موقعیت هم نمی توانم بازیکنان جدیدی را جایگزین کنم که این مسئله بر مشکلات تیم افزوده است.

سهل انگاری‌ها بی نظیر و نادر است!

وی با انتقاد از رویه فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: مطمئنا مسئولان فدراسیون هندبال نمی توانند مربیان را اعزام نکنند واگرنه این کار را هم می کردند. از نظر من سهل انگاری‌های صورت گرفته در خصوص اعزام تیم هندبال جوانان ایران به یونان بی نظیر و نادر بوده است!

سهل انگاری‌ها را توجیه نکنند

ناری با بیان اینکه نباید سهل انگاری خودمان را با مشکلات مالی توجیه کنیم، گفت: مدیریت داشتن مهمتر از پول است. بارها گفته‌ام که فدراسیون هندبال باید سازمان تیم‌های ملی داشته باشد تا این سازمان امور تیم‌های ملی را برعهده گرفته و با برنامه ریزی جداگانه و طبق برنامه مربیان کارها را پیش ببرد.

مشکل ما نتیجه گرا بودن است

وی در ادامه با انتقاد از اینکه فدراسیون این روزها بیشتر به دنبال اعزام تیم نیروی زمینی به مسابقات بین المللی هنگ کنگ بوده است تا تیم جوانان ایران به پیکارهای جهانی، گفت: بیشتر بازیکنان تیم ملی بزرگسالان با این تیم راهی هنگ کنگ شده‌اند تا بتوانند در آن مسابقات نتیجه بگیرند چرا که فدراسیون‌های ما فقط نتیجه گرا هستند. مطمئنا اگر این مسابقات کمی زودتر برگزار می شد، می توانست مسابقه تدارکاتی خوبی برای جوانان باشد.

سرمربی تیم هندبال جوانان ایران در پاسخ به این پرسش که "آیا از بازی‌های تدارکاتی انجام شده با تیم گرجستان رضایت دارید یا نه؟"، تصریح کرد: اصلا! این تیم دست و پا شکسته و بسیار ضعیف‌تر از ما بود. بازی با گرجستانی‌ها کمکی به ما نکرد.

خدا باید به ما رحم کند

وی در پاسخ به این سئوال که "با این شرایط چه پیش بینی از نتایج تیم جوانان ایران در مسابقات جهانی دارید؟"، گفت: سطح رقابت‌ها بالا و حریفان قدرتمند و صاحبنام هستند تنها خدا باید به ما رحم کند تا نتیجه آبرومندی کسب کنیم. تیم‌های همگروه ما همگی صاحبنام هستند و تنها باید با تفکر جلو برویم. البته با توجه به اینکه اکثر تیم‌ها با نفرات جدید در مسابقات جهانی حضور می یابند، پیش بینی اینکه چه وضعیتی در گروه خود خواهیم داشت کار آسانی نیست.

امیدوارم تفکر بازیکنان بر احساسات آنها غلبه کند

ناری ادامه داد: تنها امیدوارم تفکر بر احساسات بازیکنان غلبه کند تا بازی‌های خوبی انجام دهند. ما در دوره گذشته با سه تا چهار دیدار تدارکاتی و اردوی خارج از کشور در رده هفدهم جهان ایستادیم اما این بار بدون هیچ برنامه تدارکاتی و با یک تیم نصفه و نیمه می خواهیم به مصاف برترین تیم‌های جهان برویم.

امیدوارم با اختلاف شکست نخوریم

وی در واکنش به این موضوع که "با این حساب شاید تیم هندبال جوانان ایران نه تنها هفدهم نشده بلکه در رده آخر هم بایستد"، گفت: بحث آخری نیست تنها امیدوارم بتوانیم بازی‌های خوبی انجام دهیم و با اختلاف زیاد از تیم‌ها شکست نخوریم. مطمئنا در چنین شرایطی برای یک مربی سخت است که شاهد بازنده شدن شاگردانش باشد.

سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان در مورد این احتمال که شاید به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایش از همراهی این تیم در مسابقات جهانی کناره گیری کند، گفت: با وجود اینکه حیثیت من زیر سئوال رفته است اما هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. حرف‌هایم را به فدراسیون گفته‌ام. مسئولان فدراسیون باید مشکلات را پذیرفته و مسائل مربوطه را به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام کنند. مطمئنا در این شرایط علاقه‌ای به همراهی تیم جوانان ندارم اما به خاطر این تیم هر کاری انجام می دهم.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان جهان اواخر تیرماه در "تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های سوئد، مجارستان، کانادا، اسپانیا و پرتغال همگروه است.