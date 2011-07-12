به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی با اعلام این خبر گفت: در این دوره‌های تابستانی هنرهایی مانند تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، طلا، جواهر و انگشترسازی به هنرمندان علاقه‌مند آموزش داده می‌شود.



وی با اشاره به ضرورت حفظ، توسعه و ترویج صنایع دستی استان افزود: تراش سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و ساخت زیورآلات سنتی شامل طلا، جواهر و انگش‌تر سازی، یکی از رشته‌های مهم و پر رونق صنایع دستی استان قم است که به علت توجیه اقتصادی و بازار کار مناسب می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه اشتغال استان داشته باشد.



علیرضا ارجمندی گفت: این دوره در سه مرحله مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته توسط اساتید مجرب‌ این رشته برگزار می‌شود و عموم علاقه مندان به شرکت در این دوره‌ها می‌توانند برای ثبت نام تا پایان تیرماه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم مراجعه و یا با شماره تلفن ۷۶۰۳۴۲۶ تماس حاصل نمایند.



وی افزود: این دوره ‌ها در مرکز آموزش صنایع دستی برگزار می‌شود و در پایان دوره به فارغ التحصیلان مدرک معتبر ارائه می‌شود.