جزئیات دومین دور برگزاری جایزه ادبی هفت اقلیم

آیت دولتشاه دبیر جدید جایزه ادبی هفت اقلیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا به حال با 25 داور برای قبول مسئولیت قضاوت این دوره جایزه هفت اقلیم مذاکره کرده‌ایم که حضور حدود 16 نفر از این تعداد در تیم داوران قطعی شده است. این دوره جایزه هفت اقلیم به دو بخش اصلی داستان کوتاه و کتاب سال هفت اقلیم تقسیم می‌شود که کتاب سال هفت اقلیم خود به دو بخش مجموعه داستان برتر سال و رمان برتر سال تقسیم می‌شود.

وی افزود: خسرو عباسی خودلان و علی‌اصغر حسینی به عنوان دبیران هیئت داوران در این دوره فعالیت خواهند کرد. شیوه داوری آثار هم به این شکل است که قضاوت در 3 تا 4 مرحله انجام می‌شود. در هر مرحله آثار مختلفی بررسی می‌شوند، ولی داورها ثابت بوده و به‌صورت تیم به تیم به بررسی آثار می‌پردازند تا مرحله نهایی که 7 اثر به عنوان 7 اثر برگزیده معرفی شوند. در نهایت، آثار برگزیده با رای همه داوران انتخاب می‌شوند.

دولتشاه ادامه داد: قرار بود فراخوان این دوره جایزه هفت اقلیم تا به حال منتشر شود؛ ولی چون هنوز حضور تعدادی از داوران قطعی نشده، انتشار فراخوان کمی به تاخیر افتاد و به نظرم اوایل مرداد فراخوان دومین دوره جایزه ادبی هفت اقیلم را منتشر کنیم. مرحله نهایی و برگزاری مراسم اختتامیه هم 15 اسفندماه سال جاری خواهد بود. مهلت ارسال آثار تا اواخر شهریور خواهد بود و داروی آثار همان زمان شروع شده و اوایل مهر دومین مرحله داوری آغاز خواهد شد.

این نویسنده گفت: نکته مهمی که درباره داوری آثار وجود دارد، این است که داورها در انتخاب کتاب و اثری که داوری می‌کنند، هیچ نقشی ندارند و برای اینکه کتابی از قلم نیفتد و عدالت رعایت شود، علاوه بر ناشرها، خود نویسنده‌ها هم می‌توانند کتابشان را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. نام داورها هم متعاقبا اعلام می‌شود.