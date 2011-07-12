جشنواره تئاتر خیابانی شهروند پربارتر برگزار شود

جواد تمیزکار در گفتگو با خبرنگار با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره تئاتر خیابانی با عنوان همایش شهروند که سال گذشته با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری، انجمن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان لاهیجان برگزارشد، افزود: سال گذشته این همایش با 25 اجرا در مدت چهار روز در پنج نقطه شهرلاهیجان برگزار شد که مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت و این استقبال زیاد باعث شد دومین جشنواره تئاتر به صورت استانی برگزار شود.

وی اظهارداشت: دومین جشنواره تئاتر خیابانی با هدف مشارکت شهروندان در اداره شهر با موضوعات ترافیک، پسماند، حفظ اموال شهری، حفظ فضای سبز و مباحث زیست محیطی، ارتقای فرهنگ شهروندی و با هدف فرهنگ سازی در این موضوعات برگزار می شود.

دبیر اجرایی دومین جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان گفت: پس از طرح برگزاری این جشنواره در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و تصویب اعضای شورا، هماهنگی های لازم با مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر دفتر تئاتر خیابانی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره با توان بیشتر و پربارتر برگزار شود، اظهار امیدواری کرد: جشنواره تئاتر خیابانی شهروندی را بتوان در سال آینده به صورت کشوری در لاهیجان برگزار کرد.

تمیزکار ادامه داد: براساس تصمیم اعضای ستاد برگزاری جشنواره " رضاکهالی " شهردار لاهیجان به عنوان دبیر جشنواره و "محمد علی صادق حسنی" رئیس انجمن نمایش استان و لاهیجان به عنوان مجری طرح جشنواره انتخاب شدند.