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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

در چهارمحال و بختیاری/

1400 جشن به مناسبت نیمه شعبان برگزار می شود

1400 جشن به مناسبت نیمه شعبان برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: با برنامه ریزی انجام شده یک هزار و400 جشن به مناسبت نیمه شعبان در سطح استان برگزار می شود.

حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در این استان ، یک هزار و400 جشن به مناسبت نیمه شعبان در سطح استان برگزار می شود اظهار داشت: این جشنها در شهرستان این استان با حضور پر شور مردم برگزار می شود.

وی افزود: این جشنها در شهرستانهای لردگان، بروجن، اردل، کوهرنگ، فارسان و شهرکرد با همکاری هیئتهای مذهبی، روحانیون مستقر و اعزامی و اقشار مردم برگزار می شوند.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین عنوان کرد: با برنامه ریزی انجام شده امسال از ورود محصولات فرهنگی و نرم افزار‌های غیر مجاز با محوریت مهدویت به بازار گرفته می شود.

وی با بیان اینکه صدا و سیمای استان زمینه سازی مناسب برای برگزاری جشنها در سطح استان را فراهم می کند، تصریح کرد: امید است طرح سلمان ویژه مهدویت در سطح کارشناسان ادارات برگزار شود.
کد مطلب 1357546

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