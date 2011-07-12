1400 جشن به مناسبت نیمه شعبان برگزار می شود

حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی انجام شده در این استان ، یک هزار و400 جشن به مناسبت نیمه شعبان در سطح استان برگزار می شود اظهار داشت: این جشنها در شهرستان این استان با حضور پر شور مردم برگزار می شود.

وی افزود: این جشنها در شهرستانهای لردگان، بروجن، اردل، کوهرنگ، فارسان و شهرکرد با همکاری هیئتهای مذهبی، روحانیون مستقر و اعزامی و اقشار مردم برگزار می شوند.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین عنوان کرد: با برنامه ریزی انجام شده امسال از ورود محصولات فرهنگی و نرم افزار‌های غیر مجاز با محوریت مهدویت به بازار گرفته می شود.

وی با بیان اینکه صدا و سیمای استان زمینه سازی مناسب برای برگزاری جشنها در سطح استان را فراهم می کند، تصریح کرد: امید است طرح سلمان ویژه مهدویت در سطح کارشناسان ادارات برگزار شود.