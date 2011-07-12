۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

نقل و انتقالات لیگ یازدهم/

سیدمهدی رحمتی به تیم فوتبال استقلال پیوست/ ثبت قرارداد در هیئت تهران

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان بعدازظهر امروز قراردادش را با تیم فوتبال استقلال در هیئت تهران به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی که قبل از سفر تیم ملی به اتریش مذاکرات مقدماتی را با مسئولان باشگاه استقلال انجام داده بود و برای پیوستن به این تیم به توافق رسیده بود، بعدازظهر امروز سه شنبه پس از انجام مذاکرات نهایی قراردادش را با تیم آبی پوش پایتخت در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند.

رحمتی امروز در محل باشگاه استقلال حضور پیدا کرد و با علی فتح الله زاده به گفتگو پرداخت. وی پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه استقلال راهی سازمان لیگ برتر شد و با عزیز محمدی دیدار و گفتگو کرد.

وحید طالب لو و محمد محمدی دو دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با جدایی از جمع آبی پوشان به تیم های شاهین بوشهر و داماش گیلان پیوستند تا سیدمهدی رحمتی گلر اول پرویز مظلومی در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشد.

