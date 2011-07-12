"چاوز آنتونا" به تیم فوتبال تراکتورسازی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، "رابسون چاوز آنتونا" بازیکن 25 ساله که پیشینه حضور در لیگ‌های انگلیس و ایتالیا را دارد، با عقد قرارداد مشروط 2 ساله به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوست.

این مهاجم 25 ساله، 175 سانتی متر قد و 70 کیلو وزن دارد که متولد شهر سائوپائلو برزیل است و در تیم مطرح پالمیراس برزیل هم بازی کرده است. رابسون بعد از قبولی در تست پزشکی قرارداد خود را به امضاء رسانده و امروز سه‌شنبه راهی استانبول می‌شود تا به اردوی تراکتورسازی ملحق شود.

جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی پس از عقدقرارداد با این بازیکن در مورد مصاحبه علیپور در مورد قرارداد رودریگو توزی گفت: "رودریگو از طریق مدیربرنامه خارجی به ایران آمد و به تیم تراکتورسازی پیوست. ما در مورد رودریگو تمامی مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و تمامی مکاتبات‌مان با Agent خارجی موجود است و هیچ مشکلی وجود ندارد."