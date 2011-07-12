روند واگذاری پروژه ها به پیمانکاران اصلاح شود

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید شرایط کنونی اجرای پروژه ها در این استان متحول شود.

وی اصلاح در روند اجرایی واگذاری پروژه ها به پیمانکاران را ضروری بیان و تأکید کرد: هم اکنون در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران مشکل وجود دارد.

وی تبدیل سریعتر پروژه ها به خدمت را ضروری دانست و افزود: به هیچ وجه نباید با تأخیر در بهره برداری از پروژه ها بیت المال حبس شود.

عنابستانی تغییر ساز و کار اجرا و نظارت بر پروژه ها را مهم بیان و تصریح کرد: پیمانکاران باید توان مالی خوبی برای اجرای پروژه ها داشته باشند تا هیچ پروژه های به علت ضعف مالی پیمان کار متوقف نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری حذف پیمانکاران سهل انگار و بی مسئولیت را ضروری برشمرد.