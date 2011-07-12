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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

عنابستانی:

روند واگذاری پروژه ها به پیمانکاران اصلاح شود

روند واگذاری پروژه ها به پیمانکاران اصلاح شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری اصلاح در روند اجرایی واگذاری پروژه ها به پیمانکاران را ضروری بیان و گفت: هم اکنون در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران مشکل وجود دارد.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید شرایط کنونی اجرای پروژه ها در این استان متحول شود.

وی اصلاح در روند اجرایی واگذاری پروژه ها به پیمانکاران را ضروری بیان و تأکید کرد: هم اکنون در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران مشکل وجود دارد.

وی تبدیل سریعتر پروژه ها به خدمت را ضروری دانست و افزود: به هیچ وجه نباید با تأخیر در بهره برداری از پروژه ها بیت المال حبس شود.

عنابستانی تغییر ساز و کار اجرا و نظارت بر پروژه ها را مهم بیان و تصریح کرد: پیمانکاران باید توان مالی خوبی برای اجرای پروژه ها داشته باشند تا هیچ پروژه های به علت ضعف مالی پیمان کار متوقف نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری حذف پیمانکاران سهل انگار و بی مسئولیت را ضروری برشمرد.

کد مطلب 1357565

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