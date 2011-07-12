حضور سراینده "صد دانه یاقوت" در جشنواره تابستانی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رحماندوست در این مراسم با کودکان و نوجوانان شهر از فرهنگ و ادبیات و شعر و داستان سخن خواهد گفت و راهنمایی های لازم برای استفاده افراد مستعد را مطرح خواهد نمود.

در این مراسم همچنین آذر رضایی نویسنده و مترجم، عبدالمجید نجفی نویسنده کودک و نوجوان و محمد رمضانی نویسنده و طنزپرداز تبریزی، این نویسنده و شاعر برجسته کشور را همراهی می کنند تا کارگاهی کامل و جامع برای کودکان و نوجوانان شهر برگزار شود.

کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری و علاقمندان به شعر و ادبیات، حاضران در این جلسه را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود از این دست برنامه های تخصصی و آموزشی، بعد از این در شهر به شکلی مستمر برگزار گردد.

"صد دانه یاقوت" یکی از مشهورترین و خاطره انگیزترین اشعار رحماندوست است که یاد آن در ذهن نسل دیروز و امروز به روشنی می درخشد.

رحماندوست در این سفر علاوه بر شرکت در مراسم «صد دانه یاقوت»، به همراه عبدالمجید نجفی و دو داور دیگر در جایگاه داور مرحله نهایی جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا به بررسی دعاهای کودکان ایران و دیگر کشورها می پردازد تا دعاهای برگزیده این جشنواره انتخاب و در آیینی معرفی شوند.

مراسم "صد دانه یاقوت" ساعت 19 روز 23 تیرماه سالجاری در محل مجموعه مفاخر آذربایجان واقع در جنب مسجد طوبی برگزار می شود.