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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

اختصاصی مهر/

داوود رشیدی همه نمایشنامه‌های ترجمه‌ای خود را به دست چاپ سپرد

داوود رشیدی همه نمایشنامه‌های ترجمه‌ای خود را به دست چاپ سپرد

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون همه نمایشنامه‌هایی را که از سال 42 تاکنون از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده است، برای چاپ به ناشر سپرد.

داوود رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این اقدام خود گفت: تمام نمایشنامه‌هایی را که تاکنون از زبان‌های خارجی و عمدتاً فرانسه ترجمه کرده‌ام، برای چاپ به انتشارات افراز سپرده‌ام.

وی درباره سابقه این کار افزود: قبل از انقلاب و دقیقاً از سال 42 که از فرنگ برگشتم، دست به این کار زدم و نمایشنامه‌هایی را برای تلویزیون تجاری و اداره هنرهای دراماتیک، ترجمه و بعضی‌شان را هم روی صحنه اجرا می‌کردم. بعضی از این نمایشنامه‌ها هم در همان دوره در تلویزیون پخش و بعضی نیز روی صحنه تئاتر اجرا شد.

این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر اضافه کرد: من کار ترجمه این نمایشنامه‌ها را بعد از انقلاب و تا به حال ادامه داده‌ام و اخیراً تصمیم گرفتم همه آنها را در یک مجموعه 2 یا 3 جلدی چاپ کنم.

داوود رشیدی در پاسخ به این سئوال که «آیا این آثار همه نمایشنامه‌های ترجمه‌ای شما را شامل می‌شود؟» گفت: متاسفانه بعضی از کارهایی را که در این سال‌ها ترجمه کرده بودم، در بین وسایل و کتاب‌هایم پیدا نکردم و به همین خاطر می‌توان گفت این کارها، همه نمایشنامه‌های موجود من است.

همچنین مدیر انتشارات «افراز» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مجموعه اخیر گفت: آقای رشیدی کتاب‌های نمایشنامه‌ای زیادی که عموماً ترجمه‌هایی از فرانسه بود، داشت و من پیشنهاد دادم که همه این کارها را در قالب یک مجموعه دو یا سه جلدی چاپ کنیم که ایشان هم پذیرفتند و قرارداد کار بسته شد.

اعظم کیان‌افراز افزود: تعداد این کارها بیش از 10 نمایشنامه است و با توجه به حجم آنها، حداقل باید در یک مجموعه دوجلدی چاپ شوند و اگر بیشتر از این شود، در سه جلد منتشر خواهد شد.

به گفته وی، تعدادی از نمایشنامه‌های ترجمه‌ای داوود رشیدی که در مجموعه اخیر خواهند آمد، عبارتند از: «آری» نوشته گابریل آروت، «ماجرای کوچه لُرسین» نوشته اوژن لابیش، «می‌خواهید با من بازی کنید» نوشته مارسل آشار، «درخت تبریزی دوم دست چپ» نوشته مائتنی ویسنیک و «جان دربُردن» نوشته میشل ریپ.

کد مطلب 1357573

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