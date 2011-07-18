داوود رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این اقدام خود گفت: تمام نمایشنامههایی را که تاکنون از زبانهای خارجی و عمدتاً فرانسه ترجمه کردهام، برای چاپ به انتشارات افراز سپردهام.
وی درباره سابقه این کار افزود: قبل از انقلاب و دقیقاً از سال 42 که از فرنگ برگشتم، دست به این کار زدم و نمایشنامههایی را برای تلویزیون تجاری و اداره هنرهای دراماتیک، ترجمه و بعضیشان را هم روی صحنه اجرا میکردم. بعضی از این نمایشنامهها هم در همان دوره در تلویزیون پخش و بعضی نیز روی صحنه تئاتر اجرا شد.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر اضافه کرد: من کار ترجمه این نمایشنامهها را بعد از انقلاب و تا به حال ادامه دادهام و اخیراً تصمیم گرفتم همه آنها را در یک مجموعه 2 یا 3 جلدی چاپ کنم.
داوود رشیدی در پاسخ به این سئوال که «آیا این آثار همه نمایشنامههای ترجمهای شما را شامل میشود؟» گفت: متاسفانه بعضی از کارهایی را که در این سالها ترجمه کرده بودم، در بین وسایل و کتابهایم پیدا نکردم و به همین خاطر میتوان گفت این کارها، همه نمایشنامههای موجود من است.
همچنین مدیر انتشارات «افراز» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مجموعه اخیر گفت: آقای رشیدی کتابهای نمایشنامهای زیادی که عموماً ترجمههایی از فرانسه بود، داشت و من پیشنهاد دادم که همه این کارها را در قالب یک مجموعه دو یا سه جلدی چاپ کنیم که ایشان هم پذیرفتند و قرارداد کار بسته شد.
اعظم کیانافراز افزود: تعداد این کارها بیش از 10 نمایشنامه است و با توجه به حجم آنها، حداقل باید در یک مجموعه دوجلدی چاپ شوند و اگر بیشتر از این شود، در سه جلد منتشر خواهد شد.
به گفته وی، تعدادی از نمایشنامههای ترجمهای داوود رشیدی که در مجموعه اخیر خواهند آمد، عبارتند از: «آری» نوشته گابریل آروت، «ماجرای کوچه لُرسین» نوشته اوژن لابیش، «میخواهید با من بازی کنید» نوشته مارسل آشار، «درخت تبریزی دوم دست چپ» نوشته مائتنی ویسنیک و «جان دربُردن» نوشته میشل ریپ.
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