سجادپور: مشکلی برای شروع طرح اکران هنر و تجربه وجود ندارد

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این طرح مسکوت نمانده است. بلکه بر روی زمان شروع طرح نظرات مختلفی وجود دارد. شخصا علاقمندم این طرح به زودی آغاز شود. زیرا تمام شرایط آن مهیا است.

وی افزود: البته دوستان دیگری که زمان عقب تری را برای طرح در نظر دارند نیز دلایل مشخصی را اعلام کردند. ممکن است این طرح با وجود این صحبتها به بعد از ماه رمضان موکول شود. البته من تمام تلاشم را می کنم تا این اتفاق زودتر آغاز شود. زیرا از موافقین تسریع در این امر هستم.

مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در ادامه بیان کرد: فیلم های این طرح مشخص شده است و حتی جدول نمایش آثار برای یک سال طراحی شده است تا مخاطبین خاص به دیدن این آثار بروند. با برنامه ریزیهای انجام شده بین 20 تا 30 فیلم در این طرح به نمایش در می آید.