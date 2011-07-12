شناسایی اساتید با حوصله در دانشگاهها/ تهیه لیست انتظارات دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز در گردهمایی مدیران و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاهها با اشاره به بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی از اول شهریورماه 90 اجرا می شود که در آن اعضای هیئت علمی باید کف امتیاز در چهار ماده را کسب کنند تا بتوانند ارتقا پیدا کنند این در حالی است که در آیین نامه قبلی اگر امتیاز لازم در بند پژوهشی را کسب می کردند و حائز امتیاز لازم در سه بند دیگر نیز نبودند اما به آنها کمک می شده و اسباب ارتقایشان فراهم می شده است.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: در گذشته حتی اگر یک عضو هیئت علمی از نظر آموزشی امتیاز لازم را کسب نمی کرد یعنی اگر بلد نبود کلاس را اداره کند اما امتیاز پژوهشی خوبی می آورد، متاسفانه امتیاز پایین وی در حوزه آموزشی نادیده گرفته می شد و عضو هیئت علمی ارتقا پیدا می کرد اما در حال حاضر هر کدام از بندهایی که در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است دارای یک کف وتویی است که اگر یک عضو هیئت علمی کف وتویی هر چهار بند را کسب نکند نمی تواند ارتقا پیدا کند یعنی دیگر اغماضی در کار نیست.

ملاباشی یکی از بندهای مندرج در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی را "شاگردپروری" دانست و گفت: در آیین نامه جدید اگر یک عضو هیئت علمی 120 مقاله هم داشته باشد اما در حوزه شاگردپروری کار نکرده باشد و در فعالیتهای فرهنگی دانشگاه مشارکت نکند نمی تواند ارتقا پیدا کند بنابراین پیشنهاد می کنیم مراکز مشاوره دانشجویی به شناسایی اساتیدی بپردازند که حال و حوصله شاگردپروری دارند و برای اساتید داوطلب جهت همکاری با مراکز مشاوره دانشجویی آموزش همگانی نیز برگزار کنند.

وی خاطر نشان کرد: به نفع اعضای هیئت علمی دانشگاه است که از همکاری با مراکز مشاوره استقبال کنند چرا که این همکاری می تواند به کسب امتیازات لازم جهت ارتقای آنها کمک کند و نمودی از روحیه شاگردپروری آنها باشد.

معاون دانشجویی وزیر علوم با یادآوری اینکه دانشجو قبل از ورود به دانشگاه تصوراتی از فضاهای دانشگاهی دارد، گفت: پیشنهاد تعریف پروژه ای دارم که از دانشجویان جدید الورود در بدو ورود به دانشگاه سئوالاتی شود و از آنها فهرست انتظاراتی که از دانشگاه دارند تهیه شود. چهار سال بعد هنگام فارغ التحصیلی مجددا بخش دیگری از این پروژه اجرا شود و از دانشجویان این پرسش انجام گیرد که چند درصد از انتظاراتی که از فضای دانشگاهی داشته اند به بار نشسته است.

ملاباشی در پایان گفت: نکند دانشجویی که به دانشگاه می آید سرخورده شود و نگوید که آیا این بود کعبه آمال من برای تحصیلات عالیه! که اگر این روحیه در دانشجویان و فارغ التحصیلان به وجود آید ضررهای فراوانی برایمان دارد.