فرشید شفیعی، نقاش، تصویرگر و انیماتور ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان اهمیت دادن ناشران به گرافیک کتاب اظهار داشت: ناشر به اندازه بودجهای که دارد به مقوله گرافیک میپردازد. در حال حاضر نیز با وضعیتی که نشر دارد، ناشران مجبور هستند برای گذران امور خود کارهای تجاری انجام دهند و در حقیقت، نشر بیشتر تجارتی شکست خوره است تا امری فرهنگی.
وی تصریح کرد: وقتی وضعیت نشر بهسامان نیست؛ به طبع ناشران هزینه کمتری برای گرافیک درنظر میگیرند. اغلب ناشران به فکر درآمد هستند و تعداد افرادی که بخواهند کاری خوب در همه ابعاد ارائه دهند، بسیار کم است.
این نقاش و تصویرگر عدم رعایت حق کپی رایت را مهمترین عامل عدم تمایل ناشران به ارائه کتابهایی با گرافیک مناسب و خلاق دانست و تاکید کرد: پرداختن به گرافیک خوب برای فروش بیشتر و دریافت بازخورد بهتر متعلق به کشورهایی است که حق کپی رایت در آن رعایت میشود و خلاقیتی که ناشر در کتاب خود ارائه میدهد، منحصر به خود اوست و اگر شخص دیگری کار او را تکرار کند، توبیخ میشود. در نتیجه، ناشر تمام هزینه خود را برای انجام کاری نو صرف میکند.
وی افزود: اما زمانیکه در ایران حق کپی رایت وجود ندارد و افراد در تولید هر نوع کالایی هرچه را میخواهند کپی میکنند و مهمترین شریک تجاری چین است که خود کپی کار درجه یک محسوب میشود، شخص به ناچار فقط به فکر این است که سود کار خود را همان لحظه ببرد؛ وگرنه به محض ورود کالا به بازار، افراد زیادی هستند که کار را کپی و شخص را ورشکسته کنند.
شفیعی ارائه خلاقیت و ایده را در چنین شرایطی برای عرضه هر نوع کالا از جمله کتاب بیحاصل دانست و گفت: علیرغم وجود ناشرانی که کتاب از کشور دیگر وارد، تصویرگری را اسکن و کتاب را چاپ میکنند، ناشرانی علاقهمند به انجام کارهای خوب نیز هستند، اما در کل اوضاع خوبی از این نظر نداریم.
این تصویرگر با بیان اینکه گرافیک کتاب تنها منحصر به طرح روی جلد نیست، اظهار داشت: برخی ناشران فقط به فکر روی جلد هستند؛ در حالی که گرافیک تنها جلد نیست و کاغذ و کتابسازی و ... نیز اهمیت دارد.
شفیعی در پایان گفت: کتابهای سادهای هستند که حضور گرافیست در آن حس نمیشود، اما به دلیل صحافی خوب و کتابسازی زیبا، مخاطب حاضر است بهای زیادی برای آن بپردازد.
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