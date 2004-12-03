مرتضي محجوب ، محسن قرباني ، امير ملاحي و شجاعت قانع از يك تا سه ماه محروم شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" بدين ترتيب با توجه به عذرخواهي اين بازيكنان ازمردم به موجب بند 14 ماده 7 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي شجاعت قانع به مدت سه ماه ازتاريخ 18 آبان از حضوردر مسابقات ملي و بين المللي به صورت قطعي و همين مدت نيز از حضور در مسابقات باشگاهي به صورت تعليقي محروم شد و مرتضي محجوب، محسن قرباني و امير ملاحي نيز به يك ماه محروميت قطعي از حضور در مسابقات ملي و بين المللي و سه ماه محروميت تعليقي از مسابقات باشگاهي از تاريخ 18آبان و يك ماه محروميت تعليقي از مسابقات ملي و بين المللي از تاريخ 18 آذر ماه جاري محكوم شدند.

همچنين دراستناد بند 3 ماده 7 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي حسينقلي سالور سرپرست تيم و سرخان گوليف سرمربي تيم به علت عدم رعايت كامل ضوابط و مقررات تذكرشفاهي دريافت كردند.