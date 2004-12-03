به گزارش خبرگزاري "مهر" بدين ترتيب با توجه به عذرخواهي اين بازيكنان ازمردم به موجب بند 14 ماده 7 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي شجاعت قانع به مدت سه ماه ازتاريخ 18 آبان از حضوردر مسابقات ملي و بين المللي به صورت قطعي و همين مدت نيز از حضور در مسابقات باشگاهي به صورت تعليقي محروم شد و مرتضي محجوب، محسن قرباني و امير ملاحي نيز به يك ماه محروميت قطعي از حضور در مسابقات ملي و بين المللي و سه ماه محروميت تعليقي از مسابقات باشگاهي از تاريخ 18آبان و يك ماه محروميت تعليقي از مسابقات ملي و بين المللي از تاريخ 18 آذر ماه جاري محكوم شدند.
همچنين دراستناد بند 3 ماده 7 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي حسينقلي سالور سرپرست تيم و سرخان گوليف سرمربي تيم به علت عدم رعايت كامل ضوابط و مقررات تذكرشفاهي دريافت كردند.
برطبق راي كميته انضباطي فدراسيون شطرنج ؛
مرتضي محجوب ، محسن قرباني ، امير ملاحي و شجاعت قانع از يك تا سه ماه محروم شدند
راي كميته انضباطي فدراسيون شطرنج مبني بر محروميت 4 تن از بازيكنان تيم ملي شطرنج كه در مسابقات المپياد جهاني اسپانيا علي رغم دستورات سرمربي تيم از بازي مقابل تيم قرقيزستان امتناع كرده بودند ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" بدين ترتيب با توجه به عذرخواهي اين بازيكنان ازمردم به موجب بند 14 ماده 7 آيين نامه انضباطي مسابقات ورزشي شجاعت قانع به مدت سه ماه ازتاريخ 18 آبان از حضوردر مسابقات ملي و بين المللي به صورت قطعي و همين مدت نيز از حضور در مسابقات باشگاهي به صورت تعليقي محروم شد و مرتضي محجوب، محسن قرباني و امير ملاحي نيز به يك ماه محروميت قطعي از حضور در مسابقات ملي و بين المللي و سه ماه محروميت تعليقي از مسابقات باشگاهي از تاريخ 18آبان و يك ماه محروميت تعليقي از مسابقات ملي و بين المللي از تاريخ 18 آذر ماه جاري محكوم شدند.
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