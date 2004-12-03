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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۳

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با "مهر":

كنترل معتادان خياباني يكي از راه هاي مقابله با ايدز است

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: كنترل معتادان خياباني و جمع آوري آن ها يكي از راه هاي موثر جلوگيري از شيوع بيماري ايدز است.

مجتبي جبل عاملي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: يكي از راه هاي كنترل معتادان خياباني قرار دادن سرنگ يك بار مصرف در اختيار آن ها است.

وي تصريح كرد: اين معتادان يكي از عوامل اصلي شيوع بيماري ايدز هستند و اگر هر چه سريعتر به فكر كنترل آن ها نباشيم ممكن است فاجعه اي را به وجود بياورند.

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدرخاطر نشان كرد: معتادان تزريقي بايد از طريق روابط جنسي هم كنترل شوند و مسايل بهداشتي به آن ها آموزش داده شود تا باعث آلوده شدن همسر خود نشوند.

جبل عاملي گفت: ما اگر بتوانيم در امر مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از روي آوردن افراد به اين مواد جلوگيري كنيم، قادر خواهيم بود ريشه بسياري از معضلات اجتماعي را بخشكانيم.

کد مطلب 135761

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