استفاده از دوربین دیجیتال یک میلیارد پیکسلی در ماموریت فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این دوربین در ماموریتی پنج ساله بر روی فضاپیمای "گایا" آژانس فضایی اروپا نصب شده و از میلیاردها ستاره و موقعیت آنها نقشه برداری کند. در حالی که قرار است دوربین "یک میلیارد پیکسلی" تمرکز اصلی خود را بر روی کهکشان راه شیری قرار دهد، گایا دیگر اجرام کیهانی از قبیل کهکشانها و تب اخترهایی که در لبه مرزی جهان قابل مشاهده قرار دارند را نیز رصد خواهد کرد.

این دوربین از 106 حسگر CCD برخوردار است، که هر یک از آنها کوچکتر از یک کارت اعتباری بوده و ضخامت آنها باریکتر از یک تار موی انسان است. متخصصان این حسگرهای ظریف را بر روی موزائیکهای 1X0.5 متری نصب کرده اند. 102 قطعه از این حسگرها تنها به ردیابی و نقشه برداری از ستاره ها اختصاص خواهند یافت و چهار حسگر دیگر به کنترل کیفیت تصاویر و زاویه تلسکوپهای دوگانه گایا که به تصویربرداری سه بعدی از ستاره ها مشغولند خواهد پرداخت.

ساختار محافظتی این دوربین از کربید سیلیس ساخته شده است که نه تنها سبک وزن است بلکه در برابر تغییر شکل تحت تاثیر تغییرات حرارتی نیز از خود مقاومت نشان می دهد.

پس از آغاز سفر گایا در سال 2013 این فضاپیما در نقطه لاگرانژی L2 قرار خواهد گرفت، نقطه ای که در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد و در آن حرکات مداری زمین با نیروهای گرانشی به توازن رسیده و نقطه ای پایدار و ثابت را به وجود می آورد.

بر اساس گزارش گیزمگ، گایا پس از قرار گیری در L2 چرخیده و رو به سوی کهکشانها خواهد کرد تا علاوه بر نقشه برداری از موقعیت ستاره ها، رنگ ساختار و شدت نور آنها را نیز به ثبت برساند.