روایت شناسان معتبر اسناد مرتبط با علایم ظهور را به جامعه معرفی کنند

آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص بحث مهدویت و مدعیان دروغین ارتباط با ولی عصر (عج) گفت: این سخنان به همین ادعاهای مطرح شده در خصوص ارتباط با امام زمان (عج) طی دو سال اخیر باز می گردد.

وی افزود: مدعیان دروغین ارتباط با ولی عصر (عج) در این مدت مردم ساده لوح از زن و مرد را به دور خود جمع کرده و از عواطف ، عشق و علاقه آنها به امام زمان به نفع خود سود برده اند.

امام جمعه اصفهان با تاکید بر این که آنهایی که مدعی ارتباط با امام زمان (عج) هستند صد در دصد دروغ می گویند تصریح کرد: ما روایات بسیاری مبنی بر کذاب بودن این افراد داریم ولی این به معنی عدم امکان ارتباط کسی با ولی عصر (عج) نیست.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در عین حال گفت: ایراد به ما است که نتوانسته ایم روایت و مستنداتی که درباره مهدویت وجود دارد به خوبی برای مردم تشریح کنیم تا راه برای سو استفاده برخی فرصت طلب از این مقوله بسته شود.

وی همچنین درباره بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مطابقت شرایط روز با علام ظهور نیز از سوی برخی افراد نیز گفت: این بخش از سخنان رهبری نیز درباره سی دی توزیع شده در ماه های اخیر است که برخی از روایات ضعیف را مستمسک تهیه آن قرار داده اند.

طباطبایی نژاد تاکید کرد: باید در این زمینه نیز روایت شناسان معتبر اسناد مرتبط با این موضوع را تفکیک و اسناد معتبر را به جامعه معرفی کنند.

وی در پایان گفت: هر روایتی در موضوع مهدویت قابل اعتنا نیست، همانگونه که در خصوص احکام شرعی روایات بسیاری است ولی تنها مراجع عظام تقلید می توانند وثوق آن را مشخص و از آن بهره برداری کنند.