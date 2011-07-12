برداشت پیله کرم ابریشم در جلفا بالاتر از متوسط میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظلومی صبح سه شنبه در نشستی با خبرنگاران متوسط برداشت کشوری از هر جعبه نوغان را 28 کیلوگرم اعلام کرد و اظهار داشت: میزان برداشت پیله کرم ابریشم در این شهرستان به مراتب بالا بوده و بطور متوسط 37 کیلو در هر جعبه است.

وی از تولید بیش از 11 تن پیله کرم ابریشم از نوغانداران بخش سیه رود از توابع این شهرستان در سالجاری خبر داد و اضافه کرد: میزان تولید ابریشم خام از پیله های تولید شده در حدود 2.2 تن است.

مظلومی با اشاره به اینکه این میزان پیله کرم ابریشم از300 جعبه نوغان توزیع شده در بین نوغانداران سواحل رودخانه ارس استحصال شده است، گفت: محصول بدست آمده به قیمت تضمینی هر کیلو 73 هزار و 900 ریال توسط شرکت کرم ابریشم ایران خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا با بیان اینکه میزان برداشت پیله کرم ابریشم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است، گفت: عدم تمایل نوغانداران به پرورش کرم ابریشم به دلیل عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی خرید ازسوی شرکت و پایین بودن قیمت از دلایل عمده کاهش این محصول است.

وی نبود صنایع تبدیلی خاص این صنعت را از عمده دلایل پایین بودن میزان تولیدات پیله کرم ابریشم در این شهرستان دانست و گفت: صدور پروانه فعالیت به تعداد 500 نفر برای بهره مندی از تسهیلات ویژه و آموزش علاقه مندان به نوغانداری از جمله سیاست های حمایتی سازمان جهادکشاورزی استان از نوغانداران است.

در ادامه این نشست همچنین معاون مدیریت طیور و کرم ابریشم سازمان، گفت: همه ساله با شروع فصل بهار و آغاز برگ دهی درختان توت که منبع اصلی تغذیه کرم ابریشم است، کار توزیع جعبه نوغان در بین 134 بهره بردار در بین نوغانداران روستاهای مرزی شهرستانهای جلفا و خداآفرین آغاز شده و پس از یک دوره 45 روزه برداشت پیله کرم ابریشم شروع می شود.

اکبر اصغر رضایی با اشاره به اینکه پیله بدست آمده توسط شرکت کرم ابریشم ایران واقع در شهرستان رشت به قیمت تضمینی خریداری و در کارخانه های ریسندگی به نخ ابریشم تبدیل و روانه بازار می شود، گفت: تبریز قطب بافت فرش ابریشم کشور بوده که مواد اولیه آن از نخ ابریشم تولید شده دراستان تهیه می شود.

شایان ذکر است آذربایجان شرقی پس از استانهای گیلان، مازندران و خراسان رتبه چهارم پرورش کرم ابریشم را دارا بوده و به لحاظ شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه جلفا از لحاظ کمیت، کیفیت و مرغوبیت کالا مقام نخست کشور را از آن خود ساخته است.