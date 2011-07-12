زندانی اعدامی در یزد آزاد شد

حمید استادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: یک زندانی متهم به قتل پس از 9 سال بههمت انجمن حمایت از زندانیان و مددکاران زندان شهرستان اردکان آزاد شد.

وی افزود: این زندانی که در سال 1381 به اتهام قتل در یک نزاع کودکانه که منجر به قتل شده بود، دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.

استادیان گفت: این زندانی پس از 9 سال و با اخذ رضایت شاکی و پرداخت دیه کامل، آزاد شد.

وی عنوان کرد: این متهم بارها از طرق مختلف اقدام به اخذ رضایت شاکی کرده بود که به دلیل عجز از پرداخت دیه، علاوه بر عدم موفقیت، مدت 9 سال را در حبس به سر می‌برد که سرانجام با رایزنی‌های انجمن حمایت از زندانیان و زندان شهرستان اردکان و با دعوت از خیران و جمع‌آوری مبلغ دیه، این زندانی به آغوش خانواده خود بازگشت.