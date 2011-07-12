جشن همنشینی منتظران در شب نیمه شعبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن موعود مهربان، شنبه 25 تیر ماه با هدف ایجاد فضایی معنوی و متفاوت در راستای گرامیداشت میلاد منجی عالم بشریت و برپایی آیین احیای نیمه شعبان از ساعت 22 تا یک بامداد در سالن همایش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.



براساس این گزارش،در جشن موعود مهربان برنامه هایی شامل اجرای نمایش، موسیقی سنتی و معرفی آداب و رسوم کهن شهر تهران با استفاده از جلوه های ویژه صوتی و تصویری ارائه می شود.



در برنامه های این جشن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مضمون ادعیه، زیارت نامه ها و احادیثی که در ارتباط با امام زمان(عج) پرداخته خواهد شد.



ورود به جشن موعود که از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه ریزی شده برای عموم آزاد است.



همچنین برگزاری اولین جشنواره فرهنگی هنری امید و انتظار نیز در پنج محور شعر، کاروان انتظار، عکس، وبلاگ نویسی و خوشنویسی به مناسبت نیمه شعبان با هدف ترویج فرهنگ انتظار و شادی و نشاط معنوی در کنار برگزاری چهارمین هفته برنامه هفت شهر فیروزه ای به عنوان ویژه برنامه تابستانی سازمان جمعه 24 تیرماه با رویکرد خانواده و انتظار اجرای از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری به مناسبت میلاد امام زمان(عج) است.