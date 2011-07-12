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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

مجمع عمومی مستندسازان در خانه سینما برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن مستندسازان سینمای ایران 20 تیرماه در تالار سیف‌الله داد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجمع در نشست اول خود با حضور اکثر اعضای انجمن مستندسازان به رسمیت رسید. مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مستندسازان با دستورجلسه انتخاب بازرس، استماع گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و گزارش بازرس و استماع آن برگزار شد و از میان نامزدهای بازرسی بابک بهداد به عنوان بازرس اصلی و مرتضی شاملی به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

در ادامه مجمع عمومی فوق العاده بلافاصله با دستور تصویب اساسنامه اصلاح شده تشکیل شد و اساسنامه اصلاحی با تغییر بسیار جزئی به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسید.

محمدرضا مقدسیان، محبوبه هنریان، ابراهیم مختاری، علیرضا قاسم خان، مهرداد زاهدیان مسئولیت شورای مرکزی انجمن مستندسازان سینمای ایران را برعهده دارند. 

کد مطلب 1357669

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