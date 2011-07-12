کارگاه آموزشی ضابطین قضایی حفظ کاربری اراضی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی یک روزه ضابطین قضایی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها در مرکز آموزش جهادکشاورزی چالشتر برگزار شد.

خسروعبداللهی مدیر اموراراضی استان در این دوره آموزشی اظهار داشت: فراگیران با قوانین حفظ کاربری اراضی ونحوه برخورد با متخلفین آشنا شدند.

سد عبدالله موسوی دادستان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز به بیان اهمیت و لزوم حفظ وصیانت از اراضی زراعی وباغها، موارد قانونی ومبانی حقوقی ونحوه برخورد باجرائم تغییر کاربری اراضی در سطح استان پرداخت و بیان داشت: تمامی دستگاههای اجرایی و مسئول در این رابطه با عزم جدی با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد.

در این دوره بیش از 100 مامورضابط قضایی، مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی ومدیران جهادکشاورزی شهرستانها حضور داشتند.