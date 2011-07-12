شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش مهمی در تبلیغ دین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و جمعی از مسئولان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند.

در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری آیین های دینی و مذهبی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نهادهای مقدسی است که نقش بسزا و تاثیر گزاری در تبلیغ و تبیین مفاهیم دینی دارد.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی گفت: این شورا در تمامی عرصه ها و حوادث سالهای اخیر نقش خود را به خوبی ایفا کرده و سعی در حرکت در جهت آرمانهای امام و ولایت فقیه داشته است.

وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: این تلاش ها همسو و هماهنگ با اهداف نظام بوده که در زمانهای خاص توانسته است دسیسه و توطئه های دشمنان انقلاب را خنثی کند.

آب خضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در این دیدار با اشاره به نقش مردم متدین و مسئولین ولایتمدار در همه دورانهای مختلف گفت: مردم و مسئولان استان دغدغه های انقلاب را همیشه داشته و دارند و به ارزش های انقلاب و آرمانهای امام(ره) پایبند بوده اند.