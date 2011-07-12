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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف در اراک برگزار شد

جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف در اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره فرهنگی هنری حجاب به همت بسیج جامعه زنان سپاه روح الله در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر مسئول بسیج زنان سپاه روح الله استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در این جشنواره گفت: اولین جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف با توجه به ضرورت جایگاه این مهم در جامعه اسلامی از سوی بسیج جامعه زنان سپاه روح الله برگزار شده است.

اعظم محمدی افزود: فراخوان جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف در 5 بخش مختلف اعم از فیلم، عکس، شعر، مقاله نویسی و داستان نویسی اعلام شد که  در پی آن بیش از 150 اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شد.

وی ادامه داد: از مجموع آثار واصله در هر رشته فرهنگی هنری 3 اثر حائز شرایط دریافت جایزه شدند.

وی با بیان اینکه پوشش از احکام ضروری دین مبین اسلام است، بیان داشت: تاکید فقهای شیعه و سنی بر ضرورت رعایت حجاب و توجه به اصل عفاف بیانگر این مهم است.

محمدی گفت: حفظ حجاب از سوی بانوان بستر رشد و تعالی آنها را در جامعه فراهم و موجب عزتمندی آنها خواهد شد.

در پایان این جشنواره از 15 اثر برگزیده جشنواره با هدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1357730

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