جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مسئول بسیج زنان سپاه روح الله استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در این جشنواره گفت: اولین جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف با توجه به ضرورت جایگاه این مهم در جامعه اسلامی از سوی بسیج جامعه زنان سپاه روح الله برگزار شده است.

اعظم محمدی افزود: فراخوان جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف در 5 بخش مختلف اعم از فیلم، عکس، شعر، مقاله نویسی و داستان نویسی اعلام شد که در پی آن بیش از 150 اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شد.

وی ادامه داد: از مجموع آثار واصله در هر رشته فرهنگی هنری 3 اثر حائز شرایط دریافت جایزه شدند.

وی با بیان اینکه پوشش از احکام ضروری دین مبین اسلام است، بیان داشت: تاکید فقهای شیعه و سنی بر ضرورت رعایت حجاب و توجه به اصل عفاف بیانگر این مهم است.

محمدی گفت: حفظ حجاب از سوی بانوان بستر رشد و تعالی آنها را در جامعه فراهم و موجب عزتمندی آنها خواهد شد.

در پایان این جشنواره از 15 اثر برگزیده جشنواره با هدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.