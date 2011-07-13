رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور سه برابر می شود

محمد رضا کی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه سند چشم انداز پنج ساله پیام نور کشور در دست اقدام است و به زودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور سه برابر افزایش می یابد.

وی همچنین از طراحی کارگاه های مهندسی در دانشگاه های پیام نور سراسر کشور و افزایش دو برابری بودجه سرمایه ای این دانشگاه در سال جاری نیز خبر داد و گفت: این بودجه به توسعه زیر ساخت های عمرانی و توسعه آزمایشگاه های پیام نور سراسر کشور اختصاص می یابد.

کی منش به ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه های پیام نور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از مهر ماه سال جاری سازمان ساختاری و تشکیلاتی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور به جز قانون هیئت امنایی دانشگاه ها از قوانین کشوری مجزا می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در 15 استان تشکیلات تفصیلی تهیه و تدوین شده است و تا پایان تابستان برای 15 استان دیگر تشکیلات تفصیلی تدوین می شود.

این مسئول در خصوص افزایش شهریه دانشگاه پیام نور در سال جاری نیز گفت: با توجه به مصوبه سال 87 این دانشگاه مقرر شد که سالانه شهریه دانشگاه های پیام نور 15 درصد افزایش پیدا کند ولی تاکنون افزایش شهریه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: خبر نهایی افزایش شهریه دانشگاه در سال جاری تا پایان مرداد ماه اعلام می شود.