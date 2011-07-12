دستگاه های اجرایی برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه به مردم بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح سه شنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان اظهار داشت: موضوع سرمایه گذاری باید بیش از پیش جدی گرفته شود زیرا مقدمه جهاد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری است.

وی افزود: وظیفه ذاتی ما به عنوان مسئولان و کارگزاران نظام این است که علاوه بر آنکه باید وقتی سرمایه گذار به مشکلی برخورد کرد به کمکش برویم، باید نسبت به جذب سرمایه گذاری جدید نیز اقدام کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: ستاد سرمایه گذاری باید نسبت به معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات اقدام کند و از ظرفیت صدا و سیما در این حوزه استفاده کند.

صلاحی از صدا و سیمای مرکز استان خواست نسبت به معرفی مزیتهای استان در دو بخش خبری عربی و انگلیسی علاوه بر بخشهای خبری فارسی برنامه ریزی کند.

وی افزود: سایت ستاد سرمایه گذاری استان باید به روز باشد و مزیتها و پتانسیلها در تمامی بخشها بهنگام و به طور مشخص و دقیق در آن ارائه شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند در سریعترین زمان ممکن پاسخگویی سرمایه گزاران در استان باشند و خودشان نسبت به تسریع در روند پاسخگویی به استعلام های آنان در خصوص پروژه مورد تقاضای سرمایه گذار پیگیر باشند.

صلاحی با اشاره به تعهد استان مبنی بر ایجاد 213 هزار فرصت شغلی در سال جاری گفت: خراسان رضوی دارای مزیتهای فراوانی است که می توان از آن در جهت رشد و توسعه و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه پایدار استفاده کرد.

وی تصریح کرد: برای جذب سرمایه گذار نیز اولویت اول جذب سرمایه گذار از داخل استان سپس کشور است، در صورتیکه این ظرفیت در داخل کشور نبود باز اولویت با جذب سرمایه گزار از ایرانیان مقیم خارج از کشور و سپس سرمایه گذار خارجی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش تولید کالاهای صادراتی و تسهیل در امر صادرات از جمله مواردی است که باعث جلوگیری خروج ارز از کشور خواهد شد و در نتیجه رونق سرمایه گذاری در کشور را به همراه خواهد داشت که باید نسبت به این موضوع نیز برنامه ریزی جدی تر صورت پذیرد.