اعمال مميزي كتاب سليقه اي است

امير حسين زادگان ، مدير مسول نشر ققنوس به خبر نگار كتاب "مهر" گفت : بعد از اين كه ما نمونه آورديم كه اين كتاب دوبار ديگر بطور كامل چاپ شده است به ما گفتند : به شما اين اجازه داده نمي شود .



حسين زادگان در ادامه افزود : ما جوابيه زيررا براي ارشاد نوشتيم اما آنها به آن اعتنايي نمي كنند : « يك كار نويسنده در اين كتاب بيان مهم ترين دلايل له وعليه وجود خداوند بوده است بويژه در سنت فلسفي غرب بدون اين كه از مواضع انكار يا اثبات خداوند سخن بگويد ، غرض نويسنده اين نيست كه وجود خداوند را منكر شود بلكه او مي خواهد با موشكافي فلسفي براهين اقامه شده در اين زمينه را به بوته نقد بگذارد ومحاسن ومعايب آنها را بازگو كند اصولا شيوه كار فلسفي همين است و نمونه هاي آن در كتابهاي بسياري به چشم مي خورد حتي در آثار متفكران ديني كشور خودمان نظير آثار شهيد مطهري .

برخي دلايل له وعليه اثبات آموزه هاي ديني از جمله اثبات وجود خداوند به لحاظ سنجش اتقان و استواري آنها در معرض نقد قرار گرفته است . در سالهاي اخير آثار فراواني يا همين سبك وسياق منتشر شده است ومشخص نيست به چه دليل كتاب " الفباي فلسفه" در اين ميان مورد ايراد قرار گرفته است در حالي كه بنا بر بند 4 ماده 3 و قسمت الف از تبصره 2 همين ماده در قانون اهداف وسياستها و ظوابط نشر مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتشار اين كتاب بلا مانع به نظر مي رسد ... » .

به گزارش خبر نگار "مهر" ، وي در خصوص جلسه اي كه ناشران در اتحاديه براي بررسي وضعيت كنوني مميزي كتاب برگزار كردند گفت : جلسه ناشران براي بررسي همين مسئله تشكيل شده بود و ديگر اين كه چطور مي شود با سانسور مقابله كرد ؟ تمام ناشران به اتفاق اعتقاد دارند بايد مميزي قبل از انتشار كتاب برداشته شود .

امير حسين زادگان گفت : به اين شكل سانسور كتاب قانوني مي شود. درشكل كنوني كه يك برگ كاغذ به دست ناشر مي دهند ومي گويند اين اصلاحات را انجام دهيد ، واگر كتاب با مشكلي مواجه شود ارشاد جوابگوي مجوزي كه داده نخواهد بود ، اصلا جوابگوي صنعت نشر نيست .

وي درباره تجربه انتشار كتاب بدون دريافت مجوز قبل از چاپ گفت : در سال 1380 وقتي كه آقاي رمضانپور وآقاي صيادي در ارشاد بودند به 20 الي 30ناشر اين اجازه داده شد كه بدون مجوز پيش از انتشار كتاب چاپ كنند واگر مشكلي پيش آمد خودشان جوابگو باشند كه بعد با اتفاقي كه براي دوكتاب " زنان موسيقي ايران و" زنان پرده نشين ومردان جوشن پوش " كه هر دو آنها هم اتفاقا مجوز داشت ، ارشاد اين اجازه را لغو كرد .