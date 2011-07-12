15 میلیارد ریال برای مشکل برق دهلران هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی بسطامی در شهرستان دهلران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال برای تقویت شبکه برق شهرستان گرمسیری دهلران هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: این مبلغ برای نصب 19 دستگاه ترانسفور ماتور و احداث شبکه های فشار متوسط و اصلاح و بهینه سازی شبکه ها، تقویت برق و رفع ضعف ولتاژ هزینه شده است.

وی اضافه کرد: در سالجاری از 15 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نوسانات و ضعف ولتاژ برق مشترکین شهرستان دهلران هزینه می شود.

این مسئول افزود: تمامی روستاهای شهرستان دهلران به استثنای دو روستا در بخش زرین آباد از نعمت برق برخوردار هستند.

بسطامی عنوان کرد: امسال برای نصب هشت ترانس برق در شهر دهلران و دو ترانس در روستاهای حاضرمیل و شهرک وحدت اعتبای بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.

