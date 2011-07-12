طراحی مکانیزم اجباری شدن خرید بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرنگار مهر فرامرز فتح نژاد امروز در نشستی خبری بر نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، گردش مالی و اقتصادی صنعت بیمه یکی از پایه های اصلی اقتصاد است اما صنعت بیمه در ایران هنوز به این جایگاه نرسیده است.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به تلاشهایی که در کشور برای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه صورت گرفته است، افزود: با این تلاشها توانسته ایم ضریب نفوذ صنعت بیمه را به ۱.۴ درصد ارتقاء دهیم، این در حالی است که این نرخ به طور متوسط در دنیا ۷ درصد و در برخی از کشورها مانند کره جنوبی ۱۱.۵ درصد است.

وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث در کشورمان هنوز ناشناخته است، افزود: در کشورمان برخی ها بیمه ها را به عنوان یک سرویس مزاحم، اضافی یا سیستمی که پول می گیرد و سرویس نمی دهد، می شناسند، در حالیکه اهداف این صنعت تامین آسایش و ایجاد اطمینان در مردم است.

فتح نژاد از تشکیل کارگروه تخصصی در بیمه مرکزی برای مطالعه تعیین نرخ دیه شخص ثالث بر مبنای نرخ استاندارد خبرداد و در مورد ممانعت از تردد خودروهای فاقد شخص ثالث توسط نیروی انتظامی گفت: طبق قانون، راهنمای و رانندگی به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث نمی تواند خودرویی را متوقف کند.

وی ادامه داد: اما اگر تخلفی از سوی خودرویی صورت گیرد، می تواند در مورد بیمه شخص ثالث از راننده آن سئوال نماید، به همین دلیل پیشنهاد می کنم که مکانیزمی طراحی شود که با استفاده از فناوری اطلاعات خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث مانیتور شده و جریمه آنها پست شود تا مجبور به خرید بیمه شخص ثالث شوند.

مدیرعامل بیمه دی از برنامه ریزی برای معرفی رشته های جدید و مدرن بیمه ای توسط این شرکت براساس برنامه ریزی ها و مطالعات صورت گرفته برای اولین بار در کشور خبرداد و گفت: این رشته های جدید بیمه ای رقابتی است.

وی از آغاز بکار طرح پرداخت خسارت سیار اتومبیل بیمه دی و توانمندسازی نیروی انسانی خبرداد و گفت: قرار است رشته های جدید و مدرن بیمه ای که در کشورمان ناشناخته است را ارائه کنیم.

مدیرعامل بیمه دی از برنامه ریزی برای افزایش پرتفوی سهام این شرکت تا چند برابر خبرداد و با تاکید بر اینکه به زودی مجمع این شرکت برگزار خواهد شد، عنوان کرد: با افزایش سرمایه این شرکت تا ۱۰۰ میلیارد تومان موافقت شده است.