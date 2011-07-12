پیشنهاد تشکیل فراکسیون دریاچه ارومیه درمجلس/ نمایندگان دست به کار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی احیای دریاچه ارومیه در استانداری آذربایجان شرقی افزود: ایجاد این فراکسیون که شامل نمایندگان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان در مجلس می شود، پتانسیلی را به وجود خواهد آورد تا بتوان برای احیای دریاچه ارومیه با شدت بیشتر از گذشته چاره جویی و اقدام کرد.

وی با انتقاد از نبود متولی مقتدر برای پیگیری تصمیمات اتخاذ شده درباره احیای دریاچه ارومیه، گفت: راهکارها، طبق سندی که به امضای وزرا و استانداران سه استان واقع در پیرامون این دریاچه رسیده و تکالیف مشخص است اما دستگاهی که در مورد کوتاهی هر یک از مجموعه ها مواخذه کند، وجود ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی با تشریح تکالیف معین، اضافه کرد: وزارت نیرو به عنوان صاحب منابع آب کشور باید موضوع انتقال آب به دریاچه ارومیه را به مثابه یک پروژه سدسازی مورد توجه قرار دهد و اقدامات لازم را به سرعت در این زمینه انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت ارشد آذربایجان شرقی با ملاحظه مسایل بین المللی همچنان بر انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه پافشاری می کند، تصریح کرد: وزارت نیرو باید اقدامات دیگری مانند لایروبی انهار و رودخانه ها که قادر است بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز این دریاچه را تامین کند، انجام دهد.

بیگی، هماهنگی بین استان ها در موضوع احیای دریاچه ارومیه را خواستار شد و اظهار داشت: هماهنگ کننده فعالیت های تمام وزارتخانه ها و استان ها در این موضوع، بر عهده سازمان محیط زیست است و باید این سازمان کوتاهی های احتمالی هر یک از مجموعه ها را با استفاده از اختیارات رئیس این سازمان به واسطه معاون رئیس جمهور بودن به مراجع ذیربط انعکاس دهد.

وی از سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز خواست، تمام اعتبارات مربوط به اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و قطره ای استان را به پیشرفته کردن سیستم های آبیاری محوطه پیرامون دریاچه ارومیه متمرکز کند ضمن اینکه به جد از توسعه کشت در این محدوده جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: بیشترین وظیفه در مدیریت منابع آب بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است .

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتباری برای احیای دریاچه ارومیه در بودجه سال جاری، آن را ناشی از دردمند نبودن مجلس از موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه توصیف و تصریح کرد: شواهد نشان می دهد وقتی برای احیای دریاچه ارومیه پیش بینی نمایندگان فقط امکان استفاده از ردیف مقابله با ریزگردهای عربی بوده است، باید گفت که مجلس در این موضوع دردمند نبوده است.

استاندار آذربایجان شرقی ابعاد فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه را بسیار گسترده ارزیابی کرد و افزود: مطمئناً مجلس دغدغه آسایش، رفاه و سلامت مردم را دارد اما در انتقال این حساسیت کوتاهی شده و مساله متوجه دستگاه های اجرایی است.

وی بهره مندی از موضوع مشارکت مردمی در کنترل روند خشک شدن دریاچه ارومیه را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد:مدیریت آب منطقه ای آذربایجان شرقی باید در کنار موضوعاتی مانند مقابله با برداشت های غیرمجاز از چاه ها، در مساله مشارکت خواستن از مردم حساسیت بیشتری داشته باشند و احساسات مردم را در ضرورت مشارکت برانگیزنند.

در این نشست، مدیران دستگاه های اجرایی گزارشی از روند مقابله با روند خشک شدن دریاچه ارومیه و طرح های خود را ارائه کردند.