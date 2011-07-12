دنا طولانی ترین بخش رشته کوه زاگرس /47 قله بیش از چهار هزار متر

عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه حفاظت شده دنا با وسعت بیش از 121 هکتار به دلیل داشتن ارزشهای بالای گیاهی و جانوری بیش از دو دهه است که به صورت شبانه روزی حفاظت می شود.

وی اظهار داشت: اختلاف ارتفاع بلندترین و پست ترین ناحیه دنا حدود سه هزار متر است که این سبب ایجاد تنوع زیستی و اکوسیستمی بی نظیر در این منطقه شده است.

پورشیرزاد یادآور شد: تعداد یک هزار و 201 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده " دنا " وجود دارد که از این تعداد 46 گونه آندومیک و مختص به دنا است.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: منطقه حفاظت شده دنا دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.

وی عنوان کرد: دنا دارای 47 قله با ارتفاع بیش از چهار هزار متر از سطح دریا بوده و از تنوع زیستی بالا و باارزشی برخوردار است.

مدیرکل محیط زیست استان گفت: منطقه حفاظت شده دنا همچنین دارای پتانسیلهای بی شمار ورزشی، تفریحی، گردشگری، آموزشی و تحقیقاتی است که می تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و کشور داشته باشد.

پورشیرزاد تصریح کرد: این ویژگیهای دنا باعث شد پس از گذشت 30 سال از ثبت 9 ذخیره گاه زیست کره در کشور، دنا به عنوان دهمین ذخیره گاه در سطح ملی و پانصد و پنجاهمین ذخیرگاه زیست کره در سطح جهان در یونسکو به ثبت رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته لوح ذخیره گاه زیست کره دنا با حضور نمایندگان یونسکو در تهران، مسئولان سازمان محیط زیست کشور و مسئولان محلی به دنا اهدا شد.