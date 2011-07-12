مسابقات تیراندازی بانوان ایلام پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات تیر اندازی استان و در رشته تپانجه بادی محدثه لطفی، فاطمه غفور زاده، سمیرا صالحیان وگلتاج عبدی و در رشته تفنگ بادی سمیرا احمدی زاده، هدی شیر خانی وطیبه علیمرادی عناوین برتر را کسب کرده و به مسابقات کشوری راه یافتند.

مسابقات دور برگشت مرحله سوم فوتسال بانوان لیگ یک کشور به مدت سه روز با شرکت تیمهای صدرا شیراز، تربیت بدنی فسا شیراز، تربیت بدنی شهریار، فولاد ماهان اصفهان، هیرسا تهران، شهرداری دزفول، هیئت فوتبال ایلام درسالن ورزشی شهدای قلاویزان ایلام برگزار شد.

در این مسابقات این نتایج بدست آمد:

صدرا شیراز 5 -تربیت بدنی فسا 2

هیرسا تهران 2 - تربیت بدنی شهریار 6

هیأت فوتبال ایلام 3 - شهرداری دزفول صفر

روز دوم تربیت بدنی شهریار 2 -صدرا شیراز 2

تربیت بدنی فسا 3 - فولاد ماهان 4

روز سوم فولاد ماهان 4 - تربیت بدنی شهریار 9

هیأت فوتبال ایلام 3 -هیرسا تهران 2