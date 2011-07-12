پایان تصویربرداری فیلم "بوسه باد" در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بوسه باد" روز دوشنبه با ضبط صحنه‌های خارجی در یکی از بیمارستانهای کرمانشاه، میدان‌های اصلی شهر و طاق بستان پس از 23 جلسه به پایان رسید و گروه عازم تهران شدند.

تصویربرداری "بوسه باد" 26 خرداد ماه آغاز شد و 95 درصد کار در تهران و حدود پنج درصد از صحنه‌های فیلم در کرمانشاه تصویربرداری شد.

در آخرین روزهای تصویربرداری هم محمود جعفری، پندار اکبری و سوگل طهماسبی در کرمانشاه جلوی دوربین هادی شلالوند رفتند.

تدوین تصاویر توسط روح‌الله تیمور در تهران درحال انجام است.

"بوسه باد" داستان پسری به نام آرش را روایت می‌کند که برای دیدن پدرش به ایران می‌آید و با دختری به نام سارا آشنا می‌شود، اما پدر سارا با ازدواج آنها مخالفت می‌کند. آرش بین ماندن در ایران و ازدواج با سارا و برگشت به ایتالیا مردد است تا اینکه...

در این فیلم محمود جعفری، علیرضا اوسیوند، زهره حمیدی، پندار اکبری، سوگل طهماسبی، امیرمهدی کیا، زهره صفوی، طاهره طایفی ، فاطمه سلیمانی و... به ایفای نقش می‌پردازند.

از عواملی که در ساخت این فیلم همکاری دارند می توان به نویسندگان فیلمنامه: حسین عامری، نسیم باستانی، کارگردان: حسین عامری، تهیه‌کننده: جواد قلی‌زاده، مدیرتصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: محمد علیزاده شالچی، طراح صحنه و لباس: امید مظاهری، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا توسلی، مدیرتولید: کیومرث عباسی نوده، دستیار اول کارگردان وبرنامه ریز: لاله مستوفی، دستیار کارگردان: حسن سالار، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، عکاس: سروناز مستوفی، امور مالی: فرامرز پاکیزه و مدیرتدارکات: اسماعیل کلبی‌آبادی اشاره کرد.

"بوسه باد" به سفارش امور استانهای سازمان صدا و سیما، در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تهیه و تولید می‌شود.