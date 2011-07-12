به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام معاون سینمایی به شرح زیر است: هوالعلیم الخلاق/ هر قدر به تجربه آموزی در میدان عمل بها دهیم و هنر سینما را محصول کارگاه خلاقیت و ذوق سینماگران محسوب کنیم نمی‌توان به ‌راحتی از کنار گوهر آموزش و قدر و قیمت ممتاز آن گذشت.

در کنار آموزش‌های رسمی و آکادمیک که در کشورمان قدمتی بیش از نیم قرن دارند و سینماگران شاخصی در بستر آن تربیت شده‌اند، مکتب سینمایی بسیاری از بزرگان در دو دهه اخیر از موهبت رویکردهای فرهنگی انقلاب اسلامی، به موازات مدارس و دانشکده‌های سینمایی و هنری به روی علاقمندان گشوده بوده است.

سخن به گزاف نگفته‌ایم که تبیین تجارب منحصر به فرد سینماگران و بازیگران صاحب سبک و دیگر رشته‌ها و حرف سینمایی در آموزشگاه‌های سینمایی بی‌تردید یکی از نقاط عطف و سرفصل‌های مهم در انتقال تجربه‌های اساتید و هنرمندان شاخص به نسل جوان و نوخاسته به شمار می‌آید.

برگزاری دیرهنگام اما امیدآفرین نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برای اهل تحقیق آیینه‌ای تمام نما از حاصل مجاهدت‌ها و دلسوزی‌های مربیان و اساتید سینمای ایران در کانون‌های عشق و معرفت است. ارزیابی و رقابت هنرجویان آموزشگاه‌ها فارغ از نتایج آن بها دادن به عنصر آموزش و تشخص بخشیدن به هنرآموزانی است که گوهر وجودی آنها در منش و سلوک هنرجویان شاخص آنها تلاءلوی ممتازی خواهد داشت.

با احترام به موسسین، مدیران، مدرسان و همه کارکنان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و تقدیر از کوشش‌های خستگی ناپذیر هنرجویان و فارغ‌التحصیلان آنها، حضور شورانگیز و درخشش شوق‌آفرین شرکت‌کنندگان در جشنواره را ارج نهاده و تداوم این حرکت ارزنده را در ابعادی گسترده‌تر و کیفی‌تر در سال‌های آینده خواستارم./ جواد شمقدری - معاون امور سینمایی و سمعی و بصری

انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و سمعی و بصری کشور با حمایت معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد، سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه امور جشنواره‌های فیلم، نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی را از 20 تا 27 تیر در سالن‌های ساختمان خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌کند.