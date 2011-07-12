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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

پیام شمقدری به جشنواره آموزشگاه‌های سینمایی منتشر شد

پیام شمقدری به جشنواره آموزشگاه‌های سینمایی منتشر شد

پیام جواد شمقدری معاون امور سینمایی به نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام معاون سینمایی به شرح زیر است: هوالعلیم الخلاق/ هر قدر به تجربه آموزی در میدان عمل بها دهیم و هنر سینما را محصول کارگاه خلاقیت و ذوق سینماگران محسوب کنیم نمی‌توان به ‌راحتی از کنار گوهر آموزش و قدر و قیمت ممتاز آن گذشت. 

در کنار آموزش‌های رسمی و آکادمیک که در کشورمان قدمتی بیش از نیم قرن دارند و سینماگران شاخصی در بستر آن تربیت شده‌اند، مکتب سینمایی بسیاری از بزرگان در دو دهه اخیر از موهبت رویکردهای فرهنگی انقلاب اسلامی، به موازات مدارس و دانشکده‌های سینمایی و هنری به روی علاقمندان گشوده بوده است.

سخن به گزاف نگفته‌ایم که تبیین تجارب منحصر به فرد سینماگران و بازیگران صاحب سبک و دیگر رشته‌ها و حرف سینمایی در آموزشگاه‌های سینمایی بی‌تردید یکی از نقاط عطف و سرفصل‌های مهم در انتقال تجربه‌های اساتید و هنرمندان شاخص به نسل جوان و نوخاسته به شمار می‌آید.

برگزاری دیرهنگام اما امیدآفرین نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برای اهل تحقیق آیینه‌ای تمام نما از حاصل مجاهدت‌ها و دلسوزی‌های مربیان و اساتید سینمای ایران در کانون‌های عشق و معرفت است. ارزیابی و رقابت هنرجویان آموزشگاه‌ها فارغ از نتایج آن بها دادن به عنصر آموزش و تشخص بخشیدن به هنرآموزانی است که گوهر وجودی آنها در منش و سلوک هنرجویان شاخص آنها تلاءلوی ممتازی خواهد داشت.

با احترام به موسسین، مدیران، مدرسان و همه کارکنان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و تقدیر از کوشش‌های خستگی ناپذیر هنرجویان و فارغ‌التحصیلان آنها، حضور شورانگیز و درخشش شوق‌آفرین شرکت‌کنندگان در جشنواره را ارج نهاده و تداوم این حرکت ارزنده را در ابعادی گسترده‌تر و کیفی‌تر در سال‌های آینده خواستارم./ جواد شمقدری - معاون امور سینمایی و سمعی و بصری

انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و سمعی و بصری کشور با حمایت معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد، سازمان توسعه تجارت ایران و موسسه امور جشنواره‌های فیلم، نخستین جشنواره هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی را از 20 تا 27 تیر در سالن‌های ساختمان خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌کند.

کد مطلب 1357769

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