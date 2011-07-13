برخورد با جرثقیل داران متخلف/ حمل خودرو بدون حضور پلیس جرم است

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هیچ جرثقیل داری حق ندارد بدون حضور پلیس خودرویی را به پارکینگ منتقل کند. این امر جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود. با ورود جرثقیل های استاندارد صدمات ناشی از حمل و نقل به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت وارد آمدن خسارت به خودرو می توانند به ستاد ترخیص مراجعه کرده و پس از کارشناسی خسارت خود را از جرثقیل دار دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به فعالیت جرثقیل های استاندارد در سطح شهر گفت:هم اکنون 40 جرثقیل استاندارد در سطح شهر فعالند که به زودی به تعداد آنها افزوده خواهد شد.این جرثقیل ها تنها حق حمل یک خودرو را دارند و در صورت استفاده از کفی و حمل چند خودرو به صورت همزمان مرتکب تخلف شده اند.

رحیمی افزود: هم اکنون تخلف پارکینگ داران نیز به صفر رسیده است. هرگونه خسارت وارد شده به خودروها باید توسط پارکینگ داران پرداخت شود.البته پلیس دوست ندارد خودروهای شهروندان را بدون توجیه به پارکینگ منتقل کند.



