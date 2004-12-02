تشويق عابدزاده و رضاييان در ورزشگاه تختي اهواز ؛ همه چيز در كنترل نيروي انتظامي

به گزارش خبرنگار "مهر" دومين ديدار هفته يازدهم رقابتهاي ليگ برترازساعت 30/16 دقيقه امروز در ورزشگاه تختي اهوازبين دو تيم استقلال و فولاد خوزستان برگزارخواهد شد.

براساس گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به اهواز درحال حاضربازيكنان دو تيم وارد ورزشگاه شده اند و نزديك به 7 هزارتماشاگر نيز برروي سكوهاي ورزشگاه مستقر شده اند.

اين گزارش مي افزايد، تجمع علاقمندان به فوتبال براي ورود به ورزشگاه مقابل باجه هاي فروش بليت همچنان ادامه دارد. دراين بين نيروي انتظامي با برقراري نظمي ايده ال اجازه هيچگونه بوجود آمدن مشكل حاشيه ايي را نمي دهد و همه چيز را تحت كنترل دارد.

حضور احمدرضا عابدزاده در كادرفني تيم فوتبال استقلال اهوازاين ديداررا تحت تاثير قرارداده و تماشاگران حاضر در ورزشگاه براي دقايقي به تشويق اوپرداختند. مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه استقلال اهوازنيزبارها ازسوي تماشاگران اين تيم مورد تشويق قرارگرفت.

