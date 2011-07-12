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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

پریسایی در گفتگو با مهر:

افزایش بیماران قلبی در کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است

افزایش بیماران قلبی در کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرگروه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار در کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون 14هزار بیمار قلبی و عروقی در استان وجود دارد که این میزان نگران کننده است.

ظفر پریسایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 250 نفر افزایش یافته است.

وی بیان کرد:هم اکنون نرخ مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی در کشور12 درصد و در کهگیلویه و بویراحمد 11درصد است.

پریسایی اظهار داشت: سال گذشته بیماریهای قلبی و عروقی اصلی ترین علت مرگ و میرها در این استان بوده و بالغ بر 40 درصد مرگ و میرها به علت این بیماری بود.

مدیرگروه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار در کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این بیماری هم اکنون هم در دنیا و هم در کشور رتبه اول مرگ و میر را دارد.

پریسایی بالا بودن فشار خون را یکی از علل بیماریهای قلبی و عروقی عنوان کرد و گفت: لازم است افراد بالای 30 سال، سالی یکبار و افراد بالای 40 سال هر شش ماه یکبار، قند، چربی و فشار خون خود را کنترل و اندازه گیری کنند.

وی استفاده از میوه و سبزی و پرهیز از مصرف غذاهای چرب در وعده های غذایی، فعالیت و تحرک، عدم مصرف دخانیات، کاهش وزن و عدم مصرف نوشیدنیهای الکلی و نوشابه های گازدار را از مهمترین عوامل موثر در کاهش بیماریهای قلب و عروق عنوان کرد.

کد مطلب 1357788

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