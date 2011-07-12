انتخاب زیباترین کودک تهران/ این جشنواره یک بازی کودکانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یعقوبی، مجری برگزار کننده جشنواره زیباترین کودک تهران امروز در یک نشست خبری در واکنش به برخی از موضوعات حاشیه ای پیرامون برگزاری این جشنواره بیان کرد: برخی گمان می کنند که این جشنواره قرار است تنها به زیبایی کودکان بپردازد و آن را با مسائل حاشیه ای مطرح می کنند درحالی که هدف از برگزاری این جشنواره تنها ایجاد فضای شاد و مفرح برای کودکان و خانواده های آنهاست.

وی ادامه داد: رویکرد برگزاری این برنامه، جذب حداکثری کودکان و خانواده های آنهاست. بنابراین به طور حتم بامزه ترین و شیرین ترین کودک از نگاه خانواده ها انتخاب می شود.

وی در پاسخ به این موضوع که برخی عنوان می کنند انتخاب زیباترین کودک می تواند تاثیر ناخوشایندی در روحیه کودکانی که به عنوان زیباترین شناخته نشده اند بگذارد گفت: برای برگزاری این جشنواره با تیم کارشناسان و روانشناسان کودک صحبت کرده ایم و نظر جمعی بر این بود که چنین جشنواره ای خللی در روحیه کودکان ایجاد نمی کند همانطور که اگر از کسی تست هوش گرفته شود، هیچ وقت نمی تواند بگوید من افسرده شدم چون در تست هوش، درصد خیلی بالایی نگرفتم.

مدیرعامل مجموعه قلعه سحر آمیز گفت: تصمیم داریم که هر ماه یک جشنواره با موضوعات مختلف اما با محوریت داستانی و آنچه که در ذهن کودکان پذیرفته است را برگزار کنیم.

به گفته یعقوبی، در جشنواره زیباترین کودک تهران 5 دختر و 5 پسر زیبای بین 2 تا 7 سال را برگزیده می شود. این انتخاب معیاری غیر از رأی و نظر شرکت کنندگان و خانواده های آنها ندارد.

وی گفت: تفاهمنامه ای با وزارت علوم امضا کرده ایم و قرار شده است که همه کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از مجموعه تا 50 درصد تخفیف بگیرند. همچنین برای همه کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز تسهیلاتی را در نظر گفته ایم.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی و ورزشی قلعه سحر آمیز تصریح کرد: قرار است امسال در نوزدهمین جشنواره قرآن کریم که از یک هفته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان شروع می شود، برای نخستین بار به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فضایی را برای سرگرمی ویژه کودکان ایجاد کنیم.