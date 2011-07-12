تصاویر بزرگترین گلخانه جهان / بنای "باغ بهشت" روی معدنی 160 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه باغ بهشت که در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بزرگترین گلخانه جهان به ثبت رسیده، مرکز بزرگ و بی همتایی برای افرادی است که به دانستن بیشتر درباره طبیعت و محیط زیست علاقمندند.

باغ بهشت که بر روی معدنی قدیمی و 160 ساله رس ساخته شده توسط گروهی از گیاه شناسان و متخصصان کشاورزی بنا شده و متشکل از سه زیست بوم اصلی است.

این ساختارهای حباب مانند با استفاده از چارچوبهای فلزی و در قالب قابهای 6 ضلعی ساخته شده اند. طی چند ماه اول ساخت این گلخانه بزرگ در حدود 43 میلیون گالن آب باران در این منطقه زهکشی و کانال کشی شد.

این گلخانه از سه زیست بوم اصلی، زیست بومهای جنگلهای باران زا، مدیترانه ای و فضای باز برخوردار است. در هر یک از زیست بومهای عنوان شده گیاهانی متناسب با همان نوع آب و هوا وجود دارند برای مثال در زیست بوم جنگلهای باران زا می توان انواع گیاهان گرمسیری را مشاهده کرد که به هم فشرده و انبوه در مساحتی برابر شهر لندن رشد کرده اند. آب و هوای درون این زیست بوم توسط سیستمهای کنترلی خودکار تنظیم شده و آبشاری که در آن جریان دارد از آبهای بازیافت شده زیر زمینی استفاده می کند.

زیست بوم مدیترانه ای نیز از پوشش های گیاهی متناسب این منطقه تشکیل شده است، درختان لیمو، زیتون، انگور و گیاهان معطر از جمله گونه های گیاهی زیست بوم مدیترانه ای به شمار می روند، هوای این بخش خشک تر از دیگر زیست بومها است. زیست بوم فضای باز نیز پوششی از گیاهان متناسب با آب و هوای انگلستان است.

بر اساس گزارش گیزمگ، این باغ در عین حال به پایگاهی غنی از اطلاعات مجهز است که در آن تاریخچه گیاهان، چگونگی استفاده طبی از آنها، چگونگی تبدیل گیاهان به سوخت، مواد و غذا توضیح داده شده است.